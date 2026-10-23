人工智能支出与“更高更久”的利率：亚洲投资者应关注什么

亚洲科技供应商面对的是结构性增长引擎，还是不可持续的支出泡沫？ 图片来源：ADOBE STOCK

台湾积体电路制造股份有限公司 (TSMC) 于10月15日公布了创纪录的第三季度净利润，高达235亿美元，这是其连续第六个季度创下盈利新高。这本应提振市场。然而，亚洲科技硬件股却遭受重创，存储芯片制造商股价大幅下跌，主要人工智能领域融资方的信用违约互换（CDS）也创下历史新高。在巨额资本支出遭遇粘性通胀和借贷成本上升的背景下，投资者想知道，由债务驱动的人工智能扩张是否正面临瓶颈。

在本期《商业时报》播客《Market Focus Weekly》中，主持人 Howie Lim 与渣打银行高级投资策略师 Ray Heung 探讨了人工智能叙事与市场现实之间的差距。

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泡沫还是真实投资 Ray Heung 表示目前尚无定论，但渣打银行倾向于认为这些支出是真实的。他解释了为何他目前将 CoreWeave 15%的债券收益率视为一个特定公司的问题，以及为何他更愿意等待大型科技公司提供更明确的指引。

高利率将持续多久 美国10年期国债收益率上周一度突破5.3%，随后回落至5%以下。Ray Heung 解释了为何他的基本情景预测是该收益率将在5%至5.25%的区间内波动，以及这将如何给持有美元债务的亚洲公司带来压力。

石油与能源进口国 Ray Heung 概述了为何从印度到菲律宾等经济体面临进口账单和货币压力，以及为何他仍预计未来6到12个月内情况将有所缓解。

中国的脱节现象 第三季度经济增长超出预期，但股市却下跌了。Ray Heung 表示，缺失的一环是大规模的需求刺激措施，并解释了为何当前的抵押贷款津贴力度有限。

印尼、法国与科技股抛售潮 Ray Heung 称此次科技股抛售潮为估值重置，而非结构性变化，并解释了MSCI对印尼的警告对其他新兴市场意味着什么。

未来一个月的关键关注点 Ray Heung 指出了美元走势、美联储十月会议、日本央行的决议以及中国的五中全会。

这是一次对夹在强劲盈利和不断上升的融资成本之间的市场的审慎解读。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

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嘉宾：Ray Heung，渣打银行高级投资策略师

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Rachna Raghu

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

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