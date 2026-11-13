Nvidia CEO卸任后，人工智能股何去何从？投资者目光转向何方？

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

Nvidia宣布，其首席执行官Jensen Huang已经辞职，首席财务官Colette Kress将出任临时首席执行官。此消息发布之际，正值科技股遭遇大幅抛售，以及市场对政府将如何监管人工智能数据中心的担忧日益加剧。对于严重依赖芯片供应链的亚洲市场投资者而言，问题在于这究竟是一次健康的震荡洗盘，还是更糟情况的开端。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Market Focus Weekly 中，主持人Howie Lim与BNY Investments亚洲宏观与投资策略主管Aninda Mitra进行对谈，探讨这一突发事件对人工智能投资热潮和普通投资组合意味着什么。

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一人之力还是护城河之功 Nvidia的价值在多大程度上依赖其创始人，又在多大程度上依赖于其业务本身？Mitra将对此发表见解，并解释为何永久继任者的人选至关重要。

板块轮动还是全面撤退 AMD、Broadcom和亚洲芯片制造商的表现比Nvidia更为坚挺。Mitra将解读人工智能投资热潮的当前动态，并指出这并非崩盘。

华盛顿与数据中心建设 对监管收紧的担忧引发了上周的暴跌。Mitra表示，时机是许多投资者可能忽略的关键点。

这是泡沫吗 Mitra提供了判断人工智能热潮的两个标准，并解释了BNY的立场。

如何管理个人资金 对于担心持仓过于集中的指数投资者，Mitra解释了BNY如何将目光从美国市场扩展到欧洲和英国等地。

Nvidia将于下周公布业绩，这使得本期播客更值得及时收听。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Aninda Mitra，BNY Investments亚洲宏观与投资策略主管

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》(The Business Times) 旗下的BT Podcasts与新报业媒体 (SPH Media) 联合出品。

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