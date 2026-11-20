对于 AI 领域的交易而言，这是充满庞大数字和更重大疑问的一周。Anthropic 在纳斯达克 (Nasdaq) 首次亮相。在 Jensen Huang 辞去首席执行官一职后，Nvidia 发布了首份业绩报告，其销售额翻倍至 1158 亿美元。随着美国再次加息的可能性重回讨论焦点，投资者开始思考，他们能在多大程度上自信地为这些因素定价。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《市场焦点周报》(Market Focus Weekly)中，主持人 Howie Lim 与 Indosuez 财富管理亚洲首席策略师 Francis Tan 探讨了本周事件对普通投资者的投资组合意味着什么。

收听理由

新资金还是存量资金 创纪录的上市会吸引新资金入市，还是仅仅是基金现有资金的重新配置？Francis Tan 对哪种效应会占上风有自己的看法。

互联网泡沫的幽灵 人们普遍将其与互联网泡沫时期相提并论。Francis Tan 解释了他认为这种比较在哪些方面成立，又在哪些方面不成立。

失去远见卓识创始人的公司 Nvidia 的业绩数据强劲，但其创始人已经离职。Francis Tan 探讨了如何评估这一变动，以及他认为投资者应要求怎样的回报。

亚洲为何缺席这场盛宴 亚洲的芯片和硬件制造商并未从中受益。Francis Tan 指出了几个原因，并分析了加息可能带来的后续影响。

投资组合健康检查 他给普通投资者的建议，用了一个我们大多数人都熟悉的比喻。

在进行年终投资组合再平衡之前，这期播客值得一听。立即收听。

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The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached APAC boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Indosuez 财富管理亚洲首席策略师 Francis Tan

剪辑：Howie Lim 与 Claressa Monteiro

制作：Howie Lim 与 Chai Pei Chieh

本播客由新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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