私立医院（私人）综合健保计划索赔额会降低吗？
IHH医疗保健新加坡的首席商务官Jeffrey Law探讨了如何通过加强医院、保险公司和专科医生之间的协调，为患者降低医疗保健成本和保费。
本文由AI辅助翻译
（私人）综合健保计划（IP）的保费几乎每年都在上涨，而且事出有因。冠病疫情后的医疗通胀是由人力成本、水电费和许多其他毫无缓解迹象的压力所驱动。但情况正在悄然发生变化。IHH医疗保健（IHH Healthcare，旗下拥有Gleneagles、Mount Elizabeth和Parkway East医院，并占有私立医院（私人）综合健保计划索赔额的60%至70%）已与两家保险公司合作，试图控制成本。
在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目《WealthBT》中，Genevieve Cua与IHH医疗保健新加坡的首席商务官Jeffrey Law进行对话，探讨这项合伙业务的实际内容、两年后的成效，以及更严格的成本监管是否会给保单持有人带来意想不到的后果。
收听理由
- IHH的iXchange平台如何在治疗前后筛选索赔 从入院前的财务咨询到出院后的账单核对，Law解释了这一流程的运作机制，其旨在发现不一致之处并规范护理，同时避免施加限制。
- 为何耗时近两年才让保险公司加入 随着成本攀升，保险公司、医院和专科医生之间确实存在摩擦。Law坦言，首先必须克服信任赤字。
- 成本管理是否必然意味着限制患者福利 Law直接反驳了这一担忧，并解释了他如何在适当监管和干预临床决策之间划清界限。
- 成本管理是否必然意味着限制患者福利 Law直接反驳了这一担忧，并解释了他如何在适当监管和干预临床决策之间划清界限。
- 为何合作医院网络是比合作专科医生网络更棘手的问题 新加坡只有七八家私立医院，其运作模式与专科医生网络完全不同。Law解释了这对未来的服务可及性意味着什么。
年复一年达到双位数的保费增长对任何人来说都是不可持续的。本次对话将解释我们正在为此采取的实际行动。立即收听。
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撰稿与主持：Genevieve Cua (gen@sph.com.sg)
嘉宾：Jeffrey Law，IHH医疗保健新加坡首席商务官
剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro
制作：Genevieve Cua, Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由《商业时报》播客（BT Podcasts）、《商业时报》（The Business Times）、新报业媒体（SPH Media）联合出品。
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