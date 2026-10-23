亚细安青年就业：与年轻一代员工重建就业契约

几十年来，亚细安对投资者的吸引力主要依赖于其年轻的劳动力和不断壮大的消费群体。这一吸引力的前提是，年轻人能够找到好工作、获得晋升，并成为有信心的消费者。然而，教育和勤奋已不再能保证这一点，而人工智能（AI）正为初入职场的年轻人增添了新的不确定性。

在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目 Simon Tay 的《Political Café》中，主持人 Simon Tay 与新加坡国际事务学会（Singapore Institute of International Affairs）理事会成员 Ian Wong 进行了对话。Ian Wong 曾任大华银行 (UOB) 的董事总经理兼国际业务集团主管，负责管理该行在18个国家的业务和超过22,000名员工。他自称为一名人力资本投资者，其新书《Purpose is Now The New Boss》将于今年11月出版。

为何值得一听

需要重写的契约 Ian Wong 表示，适用于他那一代人的方法可能不再适用于下一代。他认为，企业和年轻员工都必须理解彼此正在变化的现实。

谁塑造了“不耐烦”的一代 当职场前辈们批评年轻人缺乏耐心时，Ian Wong 反问是谁培养了他们。他主张建立一个让员工可以无所畏惧地畅所欲言的工作环境。

人工智能与缺失的“第一级阶梯” 入门级任务最先被自动化，而许多人的职业生涯正是从这些任务开始的。Ian Wong 解释了如何转而让年轻同事致力于新想法的开发。

从五天到五分钟 Ian Wong 回忆道，一位管理培训生在一个可以畅所欲言的安全环境中，带领一个专责小组，将一项流程从五天缩短至不到五分钟。

建立自身价值 Ian Wong 敦促年轻员工专注于自己能掌控的事情，并在市场中建立自身价值。他还解释了为何替换人才的成本远超企业的预期。

这是一场关于企业和年轻人彼此应尽责任的审慎而乐观的对话。立即收听。

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撰稿与主持：Simon Tay，新加坡国际事务学会主席

嘉宾：Ian Wong，前大华银行董事总经理兼国际业务集团主管

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》（The Business Times）的 BT Podcasts 出品

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