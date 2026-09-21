提问 vs 回答：人工智能无法复制的人类优势
您会放心将钱交给人工智能打理吗？只有 8% 的人会这样做。HSBC 的 Ishan Sarkar 做客《Money Hacks》播客，探讨为何人类应该并且将永远是最终决策者。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
76% 的新加坡投资者使用人工智能来处理其投资组合的数据。但只有 8% 的人相信它能做出最终决策。这种在“使用人工智能进行分析”和“信任其做出决策”之间的差距，是 HSBC 一项新研究的核心，该研究探讨了财富客户在现实中如何将人工智能融入其财务生活。
在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《Money Hacks》中，主持人 Howie Lim 与 HSBC 新加坡财富管理及个人银行业务主管 Ishan Sarkar 对话，探讨了为何在人工智能日益强大和高效的时代，人类顾问的地位依然稳固，以及这对不同财富水平的投资者意味着什么。
收听理由
- 为何人工智能打破了信息壁垒，而非创造了奢侈的咨询服务
Sarkar 解释说，虽然更富有的客户更依赖人类顾问，但这并不意味着高接触度的财富管理服务正变得越来越专属。恰恰相反，人工智能正让客户关系经理能够比以往更有意义地服务更多客户。
- “提问”与“回答”在实践中的真正含义：人工智能会根据您的提示（包括偏见）作出回应
人类顾问则会首先提出问题。Sarkar 解释了为什么在市场动荡时，这一区别至关重要。
- 为何新加坡 Z 世代投资者比全球平均水平更需要人类指导
在新加坡，45% 的 Z 世代投资者表示他们依赖人工干预，而全球平均水平为 38%。Sarkar 剖析了这一现象所揭示的年轻投资者的真实想法。
- 为何中东冲突成为检验人工智能局限性的最清晰案例
冲突爆发后的几周内，客户互动达到顶峰，尽管市场数据并未显示出即时反应。Sarkar 解释了数据与人类焦虑症之间的这种差距，揭示了人工智能真正的不足之处。
未来并非人工智能取代人类顾问，而是当两者携手合作时，一切皆有可能。立即收听。
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撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Ishan Sarkar，HSBC 新加坡财富管理及个人银行业务主管
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由《商业时报》(The Business Times) 及新报业媒体 (SPH Media) 旗下的 BT Podcasts 出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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