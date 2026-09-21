提问 vs 回答：人工智能无法复制的人类优势

76% 的新加坡投资者使用人工智能来处理其投资组合的数据。但只有 8% 的人相信它能做出最终决策。这种在“使用人工智能进行分析”和“信任其做出决策”之间的差距，是 HSBC 一项新研究的核心，该研究探讨了财富客户在现实中如何将人工智能融入其财务生活。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《Money Hacks》中，主持人 Howie Lim 与 HSBC 新加坡财富管理及个人银行业务主管 Ishan Sarkar 对话，探讨了为何在人工智能日益强大和高效的时代，人类顾问的地位依然稳固，以及这对不同财富水平的投资者意味着什么。

收听理由

为何人工智能打破了信息壁垒，而非创造了奢侈的咨询服务

Sarkar 解释说，虽然更富有的客户更依赖人类顾问，但这并不意味着高接触度的财富管理服务正变得越来越专属。恰恰相反，人工智能正让客户关系经理能够比以往更有意义地服务更多客户。

“提问”与“回答”在实践中的真正含义：人工智能会根据您的提示（包括偏见）作出回应

人类顾问则会首先提出问题。Sarkar 解释了为什么在市场动荡时，这一区别至关重要。

为何新加坡 Z 世代投资者比全球平均水平更需要人类指导

在新加坡，45% 的 Z 世代投资者表示他们依赖人工干预，而全球平均水平为 38%。Sarkar 剖析了这一现象所揭示的年轻投资者的真实想法。

为何中东冲突成为检验人工智能局限性的最清晰案例

冲突爆发后的几周内，客户互动达到顶峰，尽管市场数据并未显示出即时反应。Sarkar 解释了数据与人类焦虑症之间的这种差距，揭示了人工智能真正的不足之处。

未来并非人工智能取代人类顾问，而是当两者携手合作时，一切皆有可能。立即收听。

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撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Ishan Sarkar，HSBC 新加坡财富管理及个人银行业务主管

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》(The Business Times) 及新报业媒体 (SPH Media) 旗下的 BT Podcasts 出品

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