超越黑箱：深入了解亚细安投资的“玻璃箱”策略

系统性投资向来以不透明著称：由算法做出无人能解释的决策。但BlackRock的系统性主动型股票团队表示，这种印象已经过时。该公司在与新加坡金融管理局 (MAS) 就股票市场发展计划进行对话后，制定了新的亚细安策略，其设计旨在实现清晰透明。

在本期《商业时报》(The Business Times) 播客节目《理财有道》(Money Hacks) 中，主持人Howie Lim与BlackRock系统性主动型股票团队的策略师Filip Mena Berlin对话，探讨基于规则的投资如何在一个被许多投资者忽视的市场中运作，以及普通投资者能从中借鉴什么。

收听亮点

为何Berlin称之为“玻璃箱”而非“黑箱”

他表示，团队能清楚地看到持有、超配或规避某只股票的确切原因。他详细介绍了该策略追踪的三大驱动因素：基本面、市场情绪和宏观因素。

为何市场情绪是投资亚细安的优势所在

Berlin解释了为何资产负债表实力和盈利增长等传统指标在此依然具有价值。他认为，最未被市场定价的维度是“其他交易者是谁，以及他们的观点如何变化”。

为何该策略以多元化为核心：7月亚洲股市下跌，亚细安股市却逆势上涨

Berlin解释了他为何将超过半数以新加坡为重心的本地化配置，视为对冲其他地区由人工智能主导的交易的一种方式。

在机器驱动的流程中，人类仍扮演何种角色

Berlin将其描述为“人机协作”而非“人机对抗”。由人来判断一个投资理念是否符合经济逻辑，然后由算法将其应用于每一只股票。

给自助投资者的建议：保持投资状态，持有多元化的核心资产，增加起分散作用的投资，并将任何战术性押注的比例控制在较小范围内。

该策略旨在作为一项长期配置，而非短期交易。本次对话将解释该模型的运作方式及其背后的原因。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Filip Mena Berlin，BlackRock系统性主动型股票团队策略师

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》(The Business Times) 旗下BT Podcasts与新报业媒体 (SPH Media) 联合出品

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