年终假期将至，随之而来的是机票、礼物和丰盛的晚宴。对于许多年轻的职场人士来说，在享受第一份犒劳之前，房租、贷款、保险和一大堆订阅服务早已占据了他们薪水的一大部分。制定预算是个人理财中最古老的观念之一，只是许久未曾感觉如此艰难。

在本期《商业时报》的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Nicole Teo 与辉立资本 (PhillipCapital) 的高级金融服务经理 Brian See Toh 进行了对话。他们探讨了如何制定一个既切合实际、易于遵循，又足够灵活、能应对现实生活挑战的预算计划。

为何值得一听

著名的理财法则还适用吗？ 50-30-20法则随处可见。See Toh 权衡了该法则在面对公积金、住房和交通成本时的有效性，并就“必需品”开支居高不下时提出了他的建议。

储蓄多少才算足够 Teo 询问了一个参考标准。See Toh 提供了他的标准，并介绍了两个值得写下的清单，其中一个关于你希望避免的事情。

投资前应考虑什么 首先需要通过三项检查，以及如果无法全部满足这些条件该怎么办。

人们容易忽略的成本 See Toh 发现年轻人常犯一个错误，而这个错误可能已经潜藏在你的假期计划中。他提供了一个简单的解决方法。

告别电子表格，拥抱自动化理财 See Toh 认为，做预算不应该意味着每周都要打开Excel表格。他解释了如何将那些枯燥的部分自动化处理。

对于任何希望在节日消费开始前制定好计划的人来说，这是一期非常实用的播客。立即收听。

在 bt.sg/podcasts 发现更多节目。有任何反馈？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg。

---

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)

嘉宾：Brian See Toh，辉立资本高级金融服务经理

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo, Rachna Raghu & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

---

关注 BT Money Hacks 播客：

频道：bt.sg/btmoneyhacks

亚马逊：bt.sg/mham

Apple Podcasts：bt.sg/oeXe

Spotify：bt.sg/oeGN

YouTube Music：bt.sg/mhyt

网站：bt.sg/moneyhacks

请注意：本播客仅旨在提供一般信息。SPH Media对因信赖本播客内容或使用第三方产品和服务而引起的任何损失概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。

---

探索更多BT播客系列：

BT Correspondents：bt.sg/btcobt

BT Market Focus：bt.sg/btmktfocus

BT Podcasts：bt.sg/pcOM

BT Lens On：bt.sg/btlenson