芯片、日元波动与看涨黄金：渣打银行解析亚洲市场未来走向

疲软的美国就业报告缓解了市场的加息担忧，推动道琼斯指数收盘创下历史新高，但芯片制造商股票再次大幅下跌，亚洲市场开盘涨跌互现。黄金正经历13年来最差的季度表现。石油价格处于四个月来的低点。而日元在触及40年低点后，因市场担心干预而飙升。本周市场就是如此动荡。

在本期《商业时报》（The Business Times）播客节目《每周市场焦点》（Market Focus Weekly）中，主持人 Howie Lim 与渣打银行高级投资策略师 Yap Fook Hien 对话，清晰地剖析了当前亚洲最紧迫的市场问题。

收听理由

韩国：估值低廉但情况复杂 韩国是今年迄今表现最佳的市场之一，但其市盈率（PE）已降至6.5倍以下，远低于近10倍的长期平均水平，这得益于今年超过300%的盈利增长。Yap Fook Hien 解释了为何存储芯片的定价而非销量是主要驱动力，以及芯片价格的“软着陆”对持有韩国股票的投资者究竟意味着什么。

日本：日元、干预及其对投资组合的影响 日元在触及40年低点后飙升，交易员们为可能的干预做好了准备。Yap Fook Hien 详细分析了当局似乎正在关注的干预触发水平，解释了为何渣打银行仍将日本视为核心股票持仓，以及为什么在12个月的展望期内，不对日元风险敞口进行对冲可能成为一个积极的顺风因素。

中国：等待催化剂 在第一季度GDP强劲增长之后，4月份出现了财政支出负增长，并且自6月以来中国股市持续走弱。Yap Fook Hien 解释了恢复投资者信心需要哪些条件，以及为何即将到来的财报季是下一个关键考验。

印度尼西亚：无人愿答的MSCI问题 今年迄今下跌35%，并面临可能被降级为前沿市场的风险。Yap Fook Hien 介绍了巴基斯坦的先例，并分析了如果MSCI真的采取行动可能会带来什么影响。

黄金：渣打银行的12个月目标价为5100美元 尽管黄金经历了13年来最差的季度，Yap Fook Hien 仍提出了看好黄金的理由，其论点基于他预计将持续的各国央行储备多元化需求。

当前亚洲市场风云变幻。本次对话为您梳理出最重要的市场信号。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Yap Fook Hien，渣打银行高级投资策略师

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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