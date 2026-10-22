气候融资：为何资金充裕却无法落实到项目

（从右至左）Leslie Maasdorp 与主持人 Claressa Monteiro。 照片来源：STUDIO +65

许多人通常不怎么关注气候变化，直到它对我们产生切身影响，比如今年的燃油价格上涨，以及近期的雾霾天气。然而，一个更棘手的问题是：谁应为气候转型买单，又有谁愿意承担其中的风险？

在本期《商业时报》的视频播客《聚焦新加坡》(Lens on Singapore) 中，我采访了 Leslie Maasdorp。他是英国政府针对新兴市场设立的发展金融机构——英国国际投资公司 (British International Investment, 简称 BII) 的首席执行官。我们将探讨阻碍资金流向气候项目的原因，以及像新加坡这样的成熟金融中心能为此做些什么。

观看要点

为何资金停滞不前 从养老基金到主权财富基金，最大规模的资金池仍集中在传统资产中。BII 每年的投资额约为20亿美元，Maasdorp 表示，这与问题的严重性相比微不足道。他解释了发展金融机构如何努力“引导”私人投资者参与其中。

回报与影响力，缺一不可 BII 不仅必须获得商业回报，其投资的项目还必须带来发展方面的影响力，例如创造就业、降低排放以及增加女性劳动力。Maasdorp 解释了这一使命如何让 BII 能够比商业投资者采取更长远的眼光，以及为何一个只有明确回报的项目仍可能被拒绝。

发展中经济体无需二选一 根据 BII 的说法，可再生能源目前是成本最低的发电方式。我以非洲的电力缺口为案例，就工业化与脱碳之间的矛盾向 Maasdorp 提出尖锐问题。

新加坡的角色 Maasdorp 认为新加坡的优势在于其强大的号召力。他解释了集合性的催化资本和区域政策协同为何至关重要，以及为何雾霾事件表明没有哪个国家能独善其身。

他最想改变的一件事 Maasdorp 的答案是适应性与韧性。他指出，最近尼泊尔的洪灾造成的损失超过50亿美元，这显示了问题的严重性。保护基础设施是为了避免损失，而非创造收入，这使得融资变得困难。我们还讨论了人工智能（AI）的前景及其巨大的电力需求。

采访结束后，我心中仍有一个悬而未决的问题：我们如何才能让全体民众都关心这件事？Maasdorp 的答案可能会让你感到意外。立即观看吧。

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The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：Leslie Maasdorp，英国国际投资公司 (BII) 首席执行官

监制：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh

视频制作：Studio +65

本播客由《商业时报》属下 BT Podcasts 与 SPH Media 联合出品

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