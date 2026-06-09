公积金终身入息计划 vs 投连险：一个伪命题？

您是否听过理财顾问将投资联结保险（ILP）描述为“身故时保证本金”？Genevieve Cua 就曾听过，并且她的反应是立竿见影的。用她自己的话说，她感到十分震惊。更糟糕的是，她发现这种销售说辞非常普遍，而且往往是针对特定人群的。

在本期《商业时报》的播客节目 WealthBT 中，主持人 Genevieve Cua 与 Providend 的首席执行官 Christopher Tan 探讨了一种引起新加坡金融管理局（MAS）和新加坡人寿保险协会（LIA）密切关注的销售手法，Tan 先生也曾在《商业时报》的“金钱智慧”专栏中撰文讨论过此问题。对话从一个真实案例开始：一位55岁的女士被建议减少向其公积金退休户头的缴款，转而将资金投入一份投资联结保险。

收听理由

真实的销售建议书是如何被设计，从而让投资联结保险看起来优于公积金终身入息计划的

销售材料使用8.19%至12.34%的历史基金回报率来预测收入和遗产，并将投资联结保险方案作为推荐选项。Tan 先生精准地解释了这种比较错在何处。

为何无论从哪个角度衡量，公积金终身入息计划都是新加坡最佳的年金产品

没有任何私人保险业者能为每单位保费提供更高的派息。Tan 先生解释了只有在何种情况下，将私人退休收入计划作为公积金终身入息计划的补充才可能是合理的。

“身故时保证本金”的真实含义，以及为何金管局和寿险协会表示绝不应使用该说法

这个说法容易引起认知偏差，导致消费者理解为保单并未实际承诺的内容。Tan 先生详细阐述了其三个具体的误导方式。

为何仅靠监管永远无法解决不当销售问题，以及真正有效的方法是什么

Tan 先生自2004年以来就一直持有此观点。他的答案是财务教育，并且他有20年的实践经验来证明这一点。

如果曾有人建议您减少向公积金退休户头的缴款，转而选择某投资产品，那么这期节目是您的必听之选。立即收听。

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撰稿与主持：Genevieve Cua (gen@sph.com.sg)

嘉宾：Christopher Tan, Providend 首席执行官

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作人：Genevieve Cua, Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》、SPH Media 旗下的 BT Podcasts 出品

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