揭秘信用评分迷思：银行到底看重什么

本文由AI辅助翻译
您是否曾被拒贷却不知原因？或者因为一生中从未借过一分钱，就认为自己的财务声誉完美无瑕？实际上，您的信用评分，或您对它的误解，可能在您不知不觉中发挥着比您想象中更大的作用。
在本期《商业时报》播客《理财窍门》(Money Hacks)中，主持人Howie Lim邀请了新加坡信贷资料中心消费者服务主管Wong Sok Quan，以及MoneyHero Group新加坡区域经理Ayush Goyal，共同剖析相关迷思，并详细解读新加坡信用评分的实际运作方式，以及您今天可以为此采取的行动。
收听理由
- 为何银行在做决定时，不只看重您在新加坡信贷资料中心的信用评分 收入、就业状况、破产记录、诉讼历史，甚至您在贷款机构的存款金额都会被纳入考量。Sok Quan将解释银行所关注的全貌究竟是怎样的。
- 为何没有信用评分不等于拥有清白记录 如果您成年后一直使用借记卡，从未申请过贷款，那么贷款机构就没有任何依据来评估您。Ayush将解释为何信贷记录不足可能对您不利，以及新加坡的年轻人现在应该如何应对。
- 为何同时申请多张信用卡会悄悄损害您的评分 银行是按月而非按季度向信贷资料中心报告。这一点所带来的影响比大多数人意识到的更为重要。
- 新加坡信贷资料中心正考虑对其评分方法进行哪些调整 从以不同方式处理诉讼记录，到应对人们为获取奖励积分而向同一家银行申请多张卡的趋势，一些即将到来的更新值得您关注。
您的信用评分就是您的财务声誉。本期节目将确切地告诉您如何管理它。立即观看。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：新加坡信贷资料中心消费者服务主管Wong Sok Quan，以及MoneyHero Group新加坡区域经理Ayush Goyal
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
视频制作与剪辑：Studio +65
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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