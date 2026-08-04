星狮地产的酒店业务重组
星狮地产 (FPL) 正在优化其已退市酒店房地产投资信托的资产组合。其集团首席财务官 Loo Choo Leong 向《商业时报》的 Ben Paul 解释了此举对投资者的意义。
本文由AI辅助翻译
星狮地产有限公司 (Frasers Property Limited, FPL) 于 6 月公布了一项价值 21 亿新元的优化计划，旨在优化其现已私有化的辉盛国际信托 (Frasers Hospitality Trust) 所持有的酒店资产。然而，市场对此反应平淡。一些分析师指出，星狮地产的股价相对其基础资产价值存在不合理的深度折让，即使在计划公布后也未见起色。那么，市场为何没有反应？面对持续低迷的股价，星狮地产究竟在采取什么措施？
在本期《商业时报》的播客节目 《Mark To Market》 中，Ben Paul 与星狮地产集团首席财务官 Loo Choo Leong 进行了直接对话，探讨了此次交易的具体机制、现有的治理保障措施，以及为何在多年严格的资本循环后，星狮地产的股价仍不到其净资产价值的一半。
收听理由
- 解读向控股股东出售资产 Loo 详细介绍了交易背后的治理流程，包括为何存在利益冲突的董事选择回避，以及为何 TCCGI 将不会在股东特别大会 (EGM) 上投票。
- 为何市场尚未对该交易给予积极反馈 此次交易的协商价格高于独立估值和隐含的私有化价值。Loo 解释了为何股价并不总是能立即反映长期基本面。
- 扭转行业十年来的股本回报率 (ROE) 下降趋势 从在澳大利亚重新部署资本，到推出 Dunearn House 项目并加入 Bayshore Drive 财团，Loo 概述了这些数字背后严谨的资本运作原则。
- The Centrepoint 和 Valley Point 可能释放的潜力 分析师认为其潜在的重估净资产值 (RNAV) 可能提升高达每股 50 分。Loo 对将投资理由建立在任何单一催化剂上持谨慎态度，并解释了原因。
星狮地产股价与其内在价值之间的差距仍然是一个悬而未决的问题。Loo 阐述了为何这一差距应该缩小。立即收听。
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撰稿与主持：Ben Paul (benpaul@sph.com.sg)
嘉宾：星狮地产集团首席财务官 Loo Choo Leong
剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro
制作：Ben Paul, Nicole Teo & Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品
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