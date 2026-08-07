贪婪是恶，耐心是金：Walter de Oude 论屏蔽市场噪音的重要性

因霍尔木兹海峡局势的不确定性，油价突破每桶83美元。美联储加息的概率为54%。尽管黄金价格连续四个交易日上涨，亚洲科技股却出现回调。阅读本周的新闻头条，人们很容易得出市场正为重大事件做准备的结论。但 Walter de Oude 的看法却截然不同。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《Market Focus Weekly》中，Howie Lim 与 Chocolate Finance 创始人 Walter de Oude 进行了一场对话，其核心观点是持续抵制根据地缘政治头条和宏观噪音做出反应的本能。作为一名精算师出身的专业人士，他的投资框架是为长期博弈而构建的，并且他坦率地阐述了这在实践中究竟意味着什么，令人耳目一新。

收听看点

为何围绕霍尔木兹海峡和平预期的交易是干扰而非信号 De Oude 解释了为何市场所反映的是改善中的市场情绪而非确定性，这意味着试图抓住外交突破时机的投资者基本上是在赌博，以及他为何拒绝围绕政治头条新闻来构建投资组合。

为何杠杆是投资者所能做的最糟糕的事 借鉴韩国最近发生的事件，de Oude 剖析了资产回撤背后残酷的数学原理，并论证了杠杆如何将长期财富建设转变为短期投机。

为何人工智能 (AI) 交易的整体势头比任何单一环节的波动更重要 芯片、数据中心、模型和应用各自独立发展，但 de Oude 解释了为何即使单个部分面临压力，其整体叙事仍然引人注目。

为何强劲的银行业绩公布后股价反而遭抛售 华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 公布了亮眼的业绩，但其中一家股价次日却下跌。De Oude 解释说，市场担心的不是眼下的数据，而是这些利润率在未来十年能否持续。

贪婪有害，耐心是金。这场对话恰恰论证了这一点。立即收听。

在 bt.sg/podcasts 发现更多节目。有任何反馈？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg。

---

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Walter de Oude, Chocolate Finance 创始人

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作人：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

---

每周五关注 Market Focus Weekly 播客：

频道：bt.sg/btmktfocus

Amazon: bt.sg/mfam

Apple Podcasts: bt.sg/mfap

Spotify: bt.sg/mfsp

YouTube Music: bt.sg/mfyt

网站：bt.sg/mktfocus

请注意：本播客仅供一般信息参考。SPH Media 对因依赖本播客或使用第三方产品和服务而造成的任何损失概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。

发现更多 BT 播客系列：

BT Money Hacks at: bt.sg/btmoneyhacks

BT Correspondents: bt.sg/btcobt

BT Podcasts: bt.sg/pcOM

BT Lens On: bt.sg/btlenson