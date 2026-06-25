新加坡梦是否变得更难实现了？

有一种特殊的疲惫感，是经济数据无法体现的。新加坡的国内生产总值（GDP）表现健康，就业率高企，按几乎所有可衡量标准来看，这座城市仍是全球最宜居的城市之一。然而，我们中的一些人却常谈及自己的疲惫、紧绷和焦虑，并默默地怀疑着我们努力追求的生活是否真的触手可及。

我希望能理解数据与感受之间的这种差距。因此，我请来了两位专门研究这一课题的研究员。

在本期《商业时报》的播客节目《聚焦新加坡》中，我与 A*STAR 人类发展与潜能研究院（A*STAR IHDP）社会科学总监 Wei-Jun Jean Yeung 教授，以及来自新加坡社科大学的 Walter Theseira 副教授进行了交流。接下来的对话，是我在这个节目中进行过的最坦诚的对话之一，探讨了一些新加坡人每天默默承受的焦虑症背后可能的真正驱动因素。

本期看点

为何人人都认为自己是中产阶级，以及这为何会成为问题的一部分 Theseira 教授解释了对中产阶级极为宽泛的观念如何给整个收入阶层的上下两端都带来了压力，以及中上层阶级与真正富裕阶层之间的差距为何让一切感觉比应有的更加岌岌可危。

为何新加坡生育率下降不仅仅是钱的问题 Yeung 教授的研究表明，年轻夫妇仍然渴望结婚生子。他们确实在推迟婚育，而从推迟到最终放弃的转折点，比我们想象的要近得多。

为何这种焦虑症并非只是我们的凭空想象 Yeung 教授反驳了那种认为新加坡人只是在用自我强加的期望把自己逼疯的说法。

数据和个人生活体验所呈现的景象可能并不总是一致，因此无论您处于哪个社会阶层，本次对话都旨在让您更好地理解这些担忧。立即观看。

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撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：A*STAR 人类发展与潜能研究院（A*STAR IHDP）社会科学总监 Wei-Jun Jean Yeung 教授；以及新加坡社科大学副教授 Walter Theseira

执行制作人：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh

视频制作：Studio +65

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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