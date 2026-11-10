高额索赔，微薄利润：新加坡的健康保险可持续性如何？

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在私人医院做一次扫描检查或短暂住院，就可能产生一笔巨额账单。如果没有保险，我们大多数人根本无力承担。但保险公司表示，他们也同样面临压力。索赔额持续攀升，保费也随之上涨，无论是（私人）综合健保计划还是雇主团体保险计划都感受到了压力。

在本期《财富BT》（WealthBT）播客节目中，主持人 Genevieve Cua 与 医疗保健领域的领军人物、AMILI 创始人 Jeremy Lim 医生进行了对话。AMILI 是一家专注于亚洲肠道微生物组服务的公司。该节目隶属于《商业时报特派员》（BT Correspondents）播客系列。他们共同探讨了高索赔、高成本、高保费的恶性循环为何如此难以打破，以及如何才能维持整个体系的运转。

收听亮点

两个不会消失的驱动因素 新加坡人口正在老龄化，医疗技术在进步的同时成本也在增加。Jeremy Lim 医生解释了为何医疗成本实现两位数的增长难以避免，并指出了可以节约开支的领域。

提出质询的保险公司 随着病历数字化和数据质量的提升，保险公司现在可以对账单提出疑问。Jeremy Lim 医生描述了保险公司如何引导患者前往疗效显著的医院，以换取更优惠的价格。

为何“预防”难以推行 将糖尿病的发病时间推迟十年或更长时间，可以有效减轻对医疗保健的需求。但节省的开支要在多年后才能体现，而保费每年都需要续缴，投保人也随时可能更换公司。他解释了为何这会成为推行预防措施的障碍。

不断缩小的风险池 Jeremy Lim 医生警告说，如果更多人放弃他们的附加保险和（私人）综合健保计划，风险池可能会变得过小而无法正常运作。他阐述了这种情况对公共医疗系统将意味着什么。

根据 Jeremy Lim 医生的说法，医疗保健对健康结果的贡献仅占约10%，这意味着我们每个人在其他方面还有很多工作要做。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Genevieve Cua (gen@sph.com.sg)

嘉宾：Jeremy Lim 医生，AMILI 首席执行官兼联合创始人

剪辑：Rachna Raghu & Claressa Monteiro

制作：Genevieve Cua, Rachna Raghu & Nicole Teo

本播客由《商业时报》播客（BT Podcasts）、《商业时报》（The Business Times）及新报业媒体（SPH Media）联合出品

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