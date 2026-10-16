利率长期走高，亚洲人工智能投资热潮面临考验
台积电利润创下新高，亚洲科技股却遭受重创，而人工智能领域最大投资方面临的信贷风险正在扩大。这场由债务助推的人工智能热潮是否正遭遇瓶颈？来自CMC Markets的Oriano Lizza将做客《Market Focus Weekly》栏目，与主持人Howie Lim一同探讨。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在过去18个月里，芯片制造商一直是推动亚洲市场反弹的主力，但市场情绪正在发生转变。由于市场预期美国将进一步加息、存储芯片股遭遇抛售，以及人工智能投资背后债务压力的显现，投资者开始要求看到投资回报的实际证据。即便是台积电（TSMC）第三季度净利润大涨69%，也未能阻止区域性科技硬件股的下跌。
在本期《商业时报》（The Business Times）的播客栏目《Market Focus Weekly》中，主持人Howie Lim与CMC Markets的销售交易员Oriano Lizza共同探讨了这一市场转变对亚洲的影响。
收听看点
- 支出与收入的对比成为新考验 Lizza表示，市场的关注点正从“发布新消息”转向“拿出概念验证”。他解释了在高利率环境下，为何那些能够维持市场需求而不仅是推出新产品的公司将更受青睐。
- 新晋者涌入芯片竞赛 Lizza将长鑫存储（CXMT）在DRAM领域的进展视为新入场者的风向标，并解释了为何像台积电和三星这样的老牌企业有更大的空间来消化不断上涨的成本。
- 石油与霍尔木兹海峡 保险和货运成本持续推高能源价格。Lizza解释了这将如何传导并影响亚洲的制造业产业群和消费者。
- 为何韩国综合股价指数（Kospi）面临风险 三星和SK海力士在很大程度上决定了该指数的走向。Lizza解释了当杠杆押注平仓时，这种集中度为何至关重要。
- 美元走强，债务加重 Lizza概述了利率上升如何推高美元，并延长了整个东南亚地区偿还美元债务的周期。
面对一个要求验证盈利能力的市场，这是来自交易员的解读。欢迎立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Oriano Lizza，CMC Markets销售交易员
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
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ABOUT THE PODCAST
Market Focus Weekly distils the week’s key market moves and economic drivers across Singapore and the region. Hosted by Emily Liu, it delivers expert analysis and forward-looking insights every Friday. It is perfect for investors who want an audio briefing on the week’s investment landscape and what could move markets next.
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