如何应对突然丧失行为能力的情况，保护您的投资组合

即使您拥有足够的财富，您的家人也可能无法动用。如果一场疾病或意外剥夺了您的决策能力，那么您个人名下的资产可能会让最需要它们的人无法触及。对许多精心规划退休生活的人来说，这恰恰是他们从未想过要去弥补的缺口。

在本期《商业时报》播客节目《理财窍门》(Money Hacks) 中，主持人 Howie Lim 与 PhillipCapital 的客户关系经理 Vince Koh 共同探讨了有哪些法律工具可以保障财务规划，以及它们之间如何相互配合。

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未设立持久授权书的后果 Koh 解释了为何家人可能无权合法管理您个人名下的投资组合。他说，另一种选择是申请法庭委任代理人，这个过程可能需要三到四个月，意味着最终可能由一个陌生人来替您做决定。

四种工具，一个规划 持久授权书在您在世时生效，而遗嘱、公积金受益人提名和保险提名则在您去世后生效。Koh 解释了为何保险提名能比遗嘱认证更快地将资金发放给家人。

高净值投资者面临的额外风险 当您无法做出决策时，需要追加保证金的杠杆投资组合可能会被强制平仓。而具有长期锁定期的私募股权基金，也可能让从未处理过此类资产的代理人感到手足无措。

选择合适的人选 Koh 表示，仅仅信任是不够的。您选择的代理人还需要有意愿、有时间，并具备足够的财务知识，才能代表您与银行、保险公司和券商打交道。

对于那些财富规划仅停留在投资层面的人来说，这是一份实用的核查清单。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Vince Koh, PhillipCapital 客户关系经理

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由新加坡报业控股 (SPH Media) 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 制作

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