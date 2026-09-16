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Zeekr 冰雪体验：在新西兰的冬天驾驶未来座驾是何种感受

Claressa Monteiro

Published Wed, Sep 16, 2026 · 05:00 AM
    • Zeekr车系亮相新西兰南岛。
    • Zeekr车系亮相新西兰南岛。 图片来源：ZEEKR

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    Zeekr邀请全球媒体前往新西兰南岛，在大多数亚洲驾驶者几乎永远不会遇到的极端条件下测试其最新车型。试驾在一个专门为暴露汽车弱点而建造的冰雪试验场进行。这就是“Zeekr On Ice”——南半球首个Zeekr冰雪体验活动，《商业时报》（The Business Times）也亲临现场。

    《商业时报》音频主管Claressa Monterio在Zeekr On Ice活动现场。 图片来源：ZEEKR

    7GT背后的设计故事

    在亲自驾驶之前，我们采访了Zeekr上海设计中心负责人Javier Garcia-Gallardo。他介绍说，设计团队由大约350人组成，来自30多个不同国家，分布在哥德堡和上海两地，致力于定义他所说的“未来汽车文化”。他解释道，7GT融合了两个通常相互矛盾的概念：运动性与空间感。其2900毫米的轴距和短前后悬的设计，赋予了它被Garcia-Gallardo形容为“极其性感”的车身比例。

    冰上驾驶的真实感受

    随后，7GT在试验场上接受了严峻考验。该试验场位于新西兰卡德罗纳山谷（Cardrona Valley）的Pisa山脉，海拔约1600米，地处皇后镇与瓦纳卡之间。这里被雪山和高山峡谷环绕，是南半球唯一为全球主要汽车制造商提供此类极端测试的专用设施。为全球媒体安排的体验项目涵盖了从雪地车辆动态学到绕桩和网格绕桩、动力漂移过弯、完整的金卡纳（gymkhana）赛道以及高速圈速测试等所有内容。

    Zeekr汽车行驶在新西兰卡德罗纳山谷试验场的冰雪路面上。 图片来源：ZEEKR

    在旨在挫败而非建立信心的冷启动和低抓地力路段测试中，7GT的表现令人印象深刻。其操控紧凑精准，内饰自始至终都散发着真正的豪华感。

    在日益丰富的产品线中，7GT处于何种定位？

    此次行程还让我们独家接触到了Zeekr未来的车型阵容，包括备受期待的8X、重新定义品类的9X，以及主打性能的7GT。

    Zeekr 8X亮相Zeekr On Ice活动。 图片来源：ZEEKR

    同样参加了此次活动的Sgcarmart的JayJay Lin对9X的描述令人印象深刻：他表示，首先想到的就是劳斯莱斯（Rolls-Royce）——一款巨大的三排座SUV，既庄重威严，又充满科技感和强劲动力。相比之下，7X更像是一款适合日常驾驶，同时兼具周末运动追求的车型。而7GT则是整个系列中最具特色的产品。

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    最终评价

    Zeekr将7GT带到新西兰是为了证明自己，而在当天的每一段冰雪路段上，它都出色地完成了任务——给我们留下了深刻的印象。至于它能否赢得亚洲消费者的青睐，在未来几个月，随着7GT在该地区的营销活动陆续展开，答案将逐渐明朗。

    立即观看。

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    由《商业时报》播客团队与Studio +65合作制作。

    新西兰镜头由Sgcarmart的JayJay Lin提供。

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