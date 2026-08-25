深入探究购房者与租户不断变化的需求

过去几年，新加坡人寻找住房的方式所发生的变化，比过去十五年的总和还要多。这不再是一个从预算到地点，再到致电中介的直线过程。如今，房源信息的首次点击可能来自TikTok视频、Instagram帖子或人工智能搜索引擎，而潜在客户群体的画像也以大多数人意想不到的方式变得细分。

在本期《商业时报》的播客节目PropertyBT中，高级记者Leslie Yee与PropertyGuru集团新加坡董事总经理Yao Lu进行对话，探讨当今的购房者和租户实际上是如何寻找住房的，人工智能如何重塑中介和消费者的看房流程，以及新加坡人对拥有房产的热爱是否依然合理。

收听亮点

为何仅几岁的年龄差距就会导致截然不同的住房偏好 在高收入单身人士中，30至34岁年龄段有42%的人希望购买私人住宅，而35至39岁年龄段则有52%的人希望购买四房式或更大的组屋单位。Yao Lu将深入剖析这些选择背后的真正驱动因素。

为何尽管Z世代对租房兴趣渐浓，但租房仍是少数人的选择 在21至29岁的新加坡人中，五分之四的人表示希望搬出去独立生活，但实际上只有15%的人付诸行动。Yao Lu将解释这一数字背后在财务和个人准备方面的差距。

人工智能如何改变房产中介的工作流程和消费者的信任 从自动化处理繁琐任务的房源发布助手，到能识别过度美化照片的人工智能审核引擎，Yao Lu将逐一介绍人工智能在哪些方面真正改善了住房搜索体验。

人工智能最终是否会导致房产中介数量减少 Yao Lu的回答核心在于人工智能仍无法复制的一点：信任。

寻找住房的过程从未如此碎片化和个性化。本次对话将为您理清这一切。立即收听。

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撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

嘉宾：Yao Lu, PropertyGuru集团新加坡董事总经理

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

BT Podcasts、《商业时报》、SPH Media 联合出品的播客节目

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