失去的是收入，而非身份：如何应对裁员带来的心理冲击

61%的家庭表示，一旦失去收入，他们将在六个月内达到崩溃的临界点。然而，裁员带来的财务后果虽然现实，却未必是最难应对的部分。其背后的心理影响、羞耻感、身份认同危机，以及在神经系统仍处于应激状态下做出永久性决定的冲动——这些才是真正造成伤害的地方。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《理财窍门》(Money Hacks) 中，主持人 Howie Lim 与金融心理学家 Annabelle Chow 医生展开对话，深入探讨裁员的本质：它不仅是一次财务事件，更是一件对整个家庭系统产生深远心理影响的事件。

收听理由

为何最大的财务失误发生在最初的48小时内

这通常与金钱无关。Annabelle Chow 医生解释了为何立即行动的冲动是所有冲动中最危险的，并提出了替代方案。

为何三个月的应急储蓄可能不再足够

对于需要偿还抵押贷款、支付学费、赡养年迈父母和应付车贷的中年转业的专业人士而言，Annabelle Chow 医生提出应彻底重新思考这一标准。

为何将个人身份与职位头衔分离比想象中更难

Annabelle Chow 医生对此毫不讳言。在痛苦尚未消退时，如何根据自身价值观做出决策——她对此提出的建议是本期节目中最有价值的内容之一。

如何在不引发恐慌的情况下，告知配偶、子女和家人

Annabelle Chow 医生为这场多数人所畏惧的对话提供了一个简单的沟通框架，其中包括如何与年幼的孩子沟通，以及如何在压力下维系家庭关系。

裁员不仅仅是一个财务问题。本期节目以应有的严肃态度探讨了这一议题。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Annabelle Chow 医生，金融心理学家，Annabelle Psychology

剪辑：Howie Lim 与 Claressa Monteiro

制作：Howie Lim 与 Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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