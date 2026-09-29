剖析高额房地产决策背后的金融数字

一套组屋转售单位的售价可超过百万新元，一个黄金地段的公寓单位可达数百万，一座顶级商业建筑的交易额则可能超过十亿。在这些数字背后，都有一套估值方法、一系列假设和一个资本化率。大多数买家从未完全了解这些细节，然而正是这些数字决定了贷款方愿意提供的贷款额度，以及一笔交易是否真正划算。

在本期《商业时报》的播客节目 PropertyBT 中，记者 Leslie Yee 采访了新加坡国立大学商学院的房地产学教授 Joseph Ooi，共同探讨驱动新加坡重大房地产决策背后的财务逻辑。

收听亮点

购物中心后方百万美元的半独立式洋房，可能是一笔糟糕的交易 Ooi 教授解释了剩余租赁地契年限等因素，如何完全颠覆表面上极具吸引力的每平方英尺价格。

绿色建筑如何创造价值，并不仅仅是通过提高租金 节能措施直接提升了净营业收入，但 Ooi 教授认为，真正的价值在于分母：那些被视为更具韧性、风险更低的建筑，其资本化率也更低。

3%的办公楼收益率为何不一定意味着房产定价过高 Ooi 教授剖析了资本化率如何反映稀缺性、增长预期以及新加坡作为避风港的地位，并解释了办公楼、零售和工业地产收益率之间的差距并非随意形成的。

房地产投资信托基金（Reits）如何利用杠杆将5%的收益率转化为7%的股本回报率 Ooi 教授详细解析了每单位派息（DPU）增值的运作机制，并解释了为何追逐最高的表面收益率可能是一个代价高昂的错误。

为何拆除旧建筑在财务上不一定是更优选择 以黄金坊（Golden Mile Complex）为案例，Ooi 教授解释了在保留和重新发展之间真实的资金差距，以及定向激励措施如何帮助弥合这一差距。

房地产背后的数字远非表面看起来那么简单。本次对话将帮助您理解这些数字。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

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嘉宾：Joseph Ooi 教授，新加坡国立大学商学院房地产学教授

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

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