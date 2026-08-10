大众富裕阶层的陷阱：财富水平不上不下，难获理想银行服务

许多人陷入一种特定的财务困境却不自知。您的财富已经超出了基础零售银行产品的服务范围，但又不足以获得私人银行的重点关注。与此同时，您的现金躺在银行账户里，所获利息远低于其他投资渠道可能带来的回报，就这样，您未来的退休生活品质被一点一滴地悄然侵蚀。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 StashAway 的首席投资官 (CIO) Stephanie Leung 展开对话，共同探讨大众富裕阶层、持有过多闲置现金的真实成本，以及为何一些新加坡人最依赖的投资习惯可能正对他们产生反效果。

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为何大众富裕阶层是财富管理领域服务最不足的群体之一 那些拥有200万至1000万美元可投资资产的人，往往只能触及私人银行服务的最低门槛，或是被无差异的零售产品所忽略。Leung 将解释落入这个服务断层的真实成本。

为何30年间储蓄与投资的回报差异如此惊人 Leung 用数据进行说明：每年投资10,000美元并持续30年，资产可增值至约200万美元；相比之下，若将这笔钱存于储蓄账户，最终仅为386,000美元。这巨大的差距决定了人们退休生活的品质。

为何黄金在现代投资组合中占有一席之地，而传统的60/40策略已力不从心 不断攀升的政府债务、顽固的通货膨胀，以及吸引力下降的固定收益环境，正在重塑一个具有韧性的投资组合的构成。Leung 解释了这一转变背后的考量。

为何问题的关键不是“何时投资”，而是“投资什么” 即使是专业人士，也几乎不可能精准地把握市场时机。Leung 因此主张，投资者应定期定额地投资于覆盖面广泛的交易所交易基金 (ETF)。

持有现金的成本比大多数人想象的要高。本期节目将阐明为何应采取行动。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Stephanie Leung，StashAway 首席投资官

剪辑：Howie Lim 与 Claressa Monteiro

制作：Howie Lim 与 Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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