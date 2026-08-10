大众富裕阶层的陷阱：财富水平不上不下，难获理想银行服务
别再让通货膨胀侵蚀您的储蓄。StashAway 首席投资官建议，大众富裕阶层投资者应着眼于长期、多元化的投资组合，而非试图预测市场时机。
本文由AI辅助翻译
许多人陷入一种特定的财务困境却不自知。您的财富已经超出了基础零售银行产品的服务范围，但又不足以获得私人银行的重点关注。与此同时，您的现金躺在银行账户里，所获利息远低于其他投资渠道可能带来的回报，就这样，您未来的退休生活品质被一点一滴地悄然侵蚀。
在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 StashAway 的首席投资官 (CIO) Stephanie Leung 展开对话，共同探讨大众富裕阶层、持有过多闲置现金的真实成本，以及为何一些新加坡人最依赖的投资习惯可能正对他们产生反效果。
收听看点
- 为何大众富裕阶层是财富管理领域服务最不足的群体之一 那些拥有200万至1000万美元可投资资产的人，往往只能触及私人银行服务的最低门槛，或是被无差异的零售产品所忽略。Leung 将解释落入这个服务断层的真实成本。
- 为何30年间储蓄与投资的回报差异如此惊人 Leung 用数据进行说明：每年投资10,000美元并持续30年，资产可增值至约200万美元；相比之下，若将这笔钱存于储蓄账户，最终仅为386,000美元。这巨大的差距决定了人们退休生活的品质。
- 为何黄金在现代投资组合中占有一席之地，而传统的60/40策略已力不从心 不断攀升的政府债务、顽固的通货膨胀，以及吸引力下降的固定收益环境，正在重塑一个具有韧性的投资组合的构成。Leung 解释了这一转变背后的考量。
- 为何问题的关键不是“何时投资”，而是“投资什么” 即使是专业人士，也几乎不可能精准地把握市场时机。Leung 因此主张，投资者应定期定额地投资于覆盖面广泛的交易所交易基金 (ETF)。
持有现金的成本比大多数人想象的要高。本期节目将阐明为何应采取行动。欢迎立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Stephanie Leung，StashAway 首席投资官
剪辑：Howie Lim 与 Claressa Monteiro
制作：Howie Lim 与 Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.