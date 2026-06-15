年中盘点：“ETF躺赢”的时代已经结束

购买低成本指数基金，长期持有，让市场自行增值。多年来，这一策略效果斐然。但进入2026年中期，随着中东冲突爆发、油价飙升、标普500指数高度集中，以及全球市场领导地位的轮换正在进行，仅仅持有市场指数或许已不再足够。

在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目Money Hacks中，主持人 Howie Lim 邀请了 Syfe 的董事总经理兼投资咨询主管 Ritesh Ganeriwal，以及 CMC Markets 的销售交易员 Oriano Lizza，进行了一次比以往大多数分析都更为坦诚的年中投资组合盘点。两位嘉宾一直在观察投资者的实际行动，而不仅仅是他们口头上的计划，其揭示的真实情况比新闻头条所呈现的更为有趣。

为何收听

为什么投资美国以外市场的理由不再是纸上谈兵 去年，标普500指数是表现最弱的主要市场，而新兴市场的回报率高达34%。Ganeriwal 解释了这一转变对于您当前应如何思考自己的投资组合意味着什么。

为什么追逐芯片、加密货币和商品等热门板块属于卫星投资 黄金在几个月内下跌了10%。比特币跌破70,000美元，超过10亿美元资金从加密货币基金中撤出。Ganeriwal 解释了这类投资在投资组合中应处于何种位置，以及它们的实际配置比例应为多大。

一个真正具有韧性的投资组合在实践中是怎样的 它并非重仓现金的防御性策略。两位嘉宾具体阐述了全球化配置、债券、大宗商品和新加坡股票的合理组合究竟是怎样的。

投资者在2026年上半年犯下的最大错误 Lizza 坦率地指出：由“害怕错过”（FOMO）心态驱动，将投资过度集中于单一资产类别，导致太多人在市场转向时无法灵活调整。

枯燥但有纪律的投资方式，总会胜过试图扮演投资天才的投机行为。本期节目将为您阐明其中缘由。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Syfe 董事总经理兼投资咨询主管 Ritesh Ganeriwal，以及 CMC Markets 销售交易员 Oriano Lizza

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》（The Business Times）的 BT Podcasts 出品

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