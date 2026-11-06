中期选举冲击波：科技、石油与“大轮动”

美国中期选举的政治地震，立即在全球市场引发了剧烈冲击波。随着民主党在参众两院均获得多数席位，投资者正突然重新评估激进的人工智能资本支出、不断飙升的能源需求以及严格的监管审查的未来。以科技股为主的指数市值蒸发了数万亿美元，导致亚洲主要市场暴跌，投资者争相寻求避险。这仅仅是一次暂时性回调，还是整个科技驱动周期的根本性重置？

在本周的《商业时报》(The Business Times) 播客节目 Market Focus Weekly 中，Howie Lim 邀请到了盛宝银行 (Saxo) 的首席投资策略师 Charu Chanana 进行对谈。

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石油、地缘政治与避险资产轮动 在科技股抛售潮之下，能源市场也正经历剧烈动荡。布伦特原油价格暴跌近9%，至每桶100美元以下，原因在于市场对美伊和平谈判持乐观态度。然而，霍尔木兹海峡的持续风险表明，市场在消化地缘政治风险缓解这一利好时可能为时过早。与此同时，资金正从拥挤的美国科技股板块大举轮动至传统避险资产：美国国债收益率跌至两个月低点，美元触及一个月低位，黄金价格则飙升至每盎司4000美元以上。

洞察亚洲、新加坡及其他市场 随着宏观经济波动加剧，投资者不能再将亚洲视为一个整体。尽管韩国和台湾等以科技为主的中心市场仍受半导体行业波动的影响，但一些选择性的投资机会正在涌现。Charu Chanana 认为，中国内地和香港的科技行业提供了另类的效率驱动因素，而新加坡则在稳健的制度稳定性和防御性的银行业动态支持下，展现出卓越的韧性。

大轮动 随着科技股的多年高位在政治和监管逆风下承压，Charu Chanana 认为，资本将迅速转向价值股、大宗商品和具有防御性的区域性强势市场——从而为下一个宏观时代重新定义市场领导地位。

对于如何识别真正的防御性支柱，以及如何为未来布局您的投资组合，Charu Chanana 提出了建议。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Charu Chanana，盛宝银行 (Saxo) 首席投资策略师

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作人：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 BT Podcasts、《商业时报》(The Business Times) 出品，隶属 SPH Media

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