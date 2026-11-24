大多数新加坡人从小就期望有一天能拥有自己的房子。但对于许多刚来到这里的学生和专业人士来说，他们最不想要的就是长期租约和禁止做饭的房东。共享居住模式填补了这一市场空白，其运营商如今已成为城市住房结构中一个显见的部分。

在本期《商业时报》播客系列BT Correspondents的子栏目PropertyBT中，Leslie Yee 与新加坡上市共享居住运营商集永隆 (Coliwoo Holdings) 的执行主席兼首席执行官 Kelvin Lim 展开对话。他们探讨了共享居住的用户群体、商业模式的运作方式，以及它是否能够持续发展。

收听亮点

得到的不仅是房间 你究竟能得到什么？它与向房东传统租房相比有何不同？Kelvin Lim 将详细解释，并说明为何最终总花费可能比预想的更接近。

租客画像 Kelvin Lim 介绍了自2019年以来不断扩大的租客群体，以及一些住户如何因生活变化而选择长期留下。

物业搜寻之道 Kelvin Lim 概述了集永隆如何寻找合适的物业，并分享了一栋旧政府大楼带来意外惊喜的故事。

盈利能力如何？ Leslie Yee 直接向 Kelvin Lim 提出了这个问题。他的回答比人们想象中的商业宣传更为审慎，并解释了他眼中真正的回报所在。

在对话中，Kelvin Lim 提到，任何人都可以转租房间，但他解释了为什么这并不意味着他们就是共享居住运营商。他还探讨了宠物、健身和人工智能 (AI) 如何改变租户对家的期望。这是一场务实的探讨，旨在分析共享居住在新加坡住房市场中究竟是昙花一现，还是将成为固定的一部分。立即收听。

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The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

嘉宾：Kelvin Lim，集永隆 (Coliwoo Holdings) 执行主席兼首席执行官

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》BT Podcasts 和新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 联合出品。

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