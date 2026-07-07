在近代记忆中最不平凡的一年已过半之际，我们似乎应该暂时抛开新闻头条，审视市场的真实状况，并思考投资者应如何应对。人工智能（AI）的涨势已进入第四个年头，地缘政治风险并未消退，美联储（Fed）的政策方向也确实充满不确定性。然而，美国、欧洲、日本和新加坡的股市却正处于历史高位附近。市场必然会迎来转折吗？

在本期《商业时报》播客栏目《特派员在线》（BT Correspondents）的《股市解密》（Mark To Market）节目中，Ben Paul 与马来亚银行集团财富管理首席投资官 Eddy Loh 进行对话，对年中市场进行回顾，探讨了宏观结构性趋势、区域性投资机遇，以及投资者尚未充分关注的风险。

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企业盈利为何是市场屡创新高的真正原因 Loh 解释了在地缘政治冲击、人工智能不确定性和利率预期变化中支撑市场的因素，以及为何这一基础比任何单一新闻头条都更为重要。

为何人工智能投资现已进入三阶段叙事 从基础设施提供商，到商业化变现，再到企业用户，Loh 剖析了价值的流向，并阐明了为何目前在整个人工智能价值链上扩大投资敞口至关重要。

在市场预计加息之际，马来亚银行为何预期美联储将维持利率不变 美国最新公布的居民消费价格指数（CPI）达到4.2%，市场预期也从降息两次转为几乎加息两次。Loh 解释了马来亚银行这一逆势判断背后的逻辑，以及如果判断正确，将对亚洲货币和市场产生何种影响。

为何新加坡和马来西亚是马来亚银行目前在亚细安的首选市场 Loh 详细说明了每个市场背后的结构性催化剂，并坦率地解释了为何印尼市场需要更多时间才能恢复投资者信心。

传达的信息并不复杂：保持多元化投资、遵守投资纪律，不要让新闻头条左右你的决策。本次对话为您提供了实践这一原则的框架。立即收听。

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撰稿与主持：Ben Paul (benpaul@sph.com.sg)

嘉宾：Eddy Loh，马来亚银行集团财富管理首席投资官

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Ben Paul, Howie Lim & Chai Pei Chieh

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