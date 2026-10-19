探讨退休规划：为什么现金是你风险最高的资产

如今，许多新加坡人拥有比以往更多的理财工具和信息，但很少有人觉得自己为退休做好了准备。年龄介于35至44岁的人群最为迷茫，他们既要应付眼前的紧急账单，又要面对遥远的退休目标。随着新加坡即将步入超高龄社会，推迟决策的代价正日益增加。

在本期《商业时报》的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与智安投 (Endowus) 的联合创始人、董事长兼集团首席投资官 (CIO) Samuel Rhee 进行了对话。他们探讨了为何许多人停滞在规划阶段，以及如何从研究转向行动。

为何收听

问题不在于投资什么

Rhee 表示，人们总在寻找最好的产品，但他们本应从投资的初衷开始。一旦目标明确，应储蓄的金额和应承担的风险水平便随之确定。

为什么现金可能是风险最高的选择

Rhee 认为，对于长期规划者而言，通货膨胀会悄无声息地侵蚀以现金形式持有的储蓄。他建议循序渐进，从货币市场基金开始，逐步过渡到短期债券基金。

退休是一笔持续的收入流，而非一次性总额

许多新加坡人预计将活到八九十岁，Rhee 解释了为何目标应是获得每月收入。他还谈到了公积金终身入息计划、即将推出的公积金生命周期投资计划以及退休辅助计划如何融入整体规划。

为何等待确定性会让您付出代价

在市场中的时间比投资的金额更重要。Rhee 表示，复利会回报那些及早开始的人，即使起步金额很小。

三个值得追踪的指标

Rhee 提出了他关注的三个指标：储蓄额、资产组合以及支付的费用。他解释了为什么1%的费用差异在30年内会带来巨大的复利损失。

如果您的个人理财计划仍处于草拟阶段，这次对话将为您提供一个起点。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Samuel Rhee，智安投联合创始人、董事长、集团首席投资官

剪辑：Howie Lim 与 Claressa Monteiro

制作：Howie Lim 与 Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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