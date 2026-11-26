（从右至左）Marcel Holman、Jane Hia 及主持人 Claressa Monteiro。 照片来源：STUDIO +65

走在新加坡的任何一条街道上，你几乎都可能发现一家新开的咖啡馆。但两年后它是否依然存在，则是另一回事。尽管概念和食物最引人注目，但决定商家存亡的，却是其背后的经营账目。

在本期《商业时报》的视频播客 Lens on Singapore 中，主持人 Claressa Monteiro 与新加坡雅辰酒店 (Artyzen Singapore) 总经理 Marcel Holman，以及经验丰富的餐厅经营者兼餐饮业顾问 Jane Hia 进行了对话。尽管两人的投资规模大相径庭，但他们发现所面临的许多问题却惊人地相似。

为何值得一看

首当其冲的财务计算

Hia 列出了一份简短的计算清单，她希望每位新业主在签订租约前都能理解。其中一项甚至可能改变你对黄金地段的看法。

被电子表格遗漏的成本

Holman 指出，在美好的蛋糕与咖啡梦想中，有一项成本往往被忽略。

两个截然不同的词

Holman 区分了两个听起来相似的概念。他说，顾客能够分辨出其中的差异。

今非昔比

Hia 将如今的市场与冠病疫情前的几年进行比较，她的结论可能会让你感到意外。

每个业主都畏惧的问题

何时应该坚持，何时应该放手？Hia 对此有一个评判标准，并分享了一段相关的校园回忆。

两种答案

当被问及新手是否应该立即入场时，两位嘉宾的意见并不完全一致。

对于任何心怀创业构想、渴望拥有一家餐饮店的人来说，这场坦诚的对话可能会是决定梦想成真或破碎的关键。立即观看。

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The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：新加坡雅辰酒店总经理 Marcel Holman，以及 Kith Café 创办人兼前首席执行官 Jane Hia

监制：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh & Rachna Raghu

视频制作：Studio +65

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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