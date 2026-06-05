和平曙光、获利了结与比特币暴跌：解读动荡的一周
战争、石油、人工智能、加密货币——市场瞬息万变。聪明钱该流向何方？Howie Lim 与 VP Bank 的 Thomas Rupf 对话，为您揭晓答案。
本文由AI辅助翻译
本周伊始，市场情绪乐观。伊朗战争有望结束的进展在周中提振了华尔街股市，人工智能（AI）的涨势仍在继续，市场情绪谨慎乐观。然而随后，Broadcom 的业绩令人失望，芯片股遭抛售，真主党拒绝了黎巴嫩的新停火协议。及至周五，随着投资者纷纷获利了结并在周末前转为防御姿态，亚洲市场应声下滑。这便是如此动荡的一周。
在本期《商业时报》的播客节目《Market Focus Weekly》中，Howie Lim 与 VP Bank 亚洲区联席主管兼首席投资官（CIO）Thomas Rupf 进行对话，共同剖析这个在多方力量拉扯下却仍能勉力维持的市场。
收听理由
- 为何真正的能源问题不在于油价 Rupf 解释了为何即使海峡重新开放，80至90美元的高油价也可能持续到年底，以及为何能源之外的深层通胀才是各国央行最为关注的变量。
- 为何人工智能交易需要扩大范围，以及这对普通投资者意味着什么 股市危险地集中在少数几只股票上。Rupf 主张减持已获利的股票，并将投资分散到工业、医疗保健和互联网平台等领域的人工智能赋能者和使用者。
- 为何比特币在数日内暴跌17%不一定是警告示牌 Rupf 认为，自去年10月以来，比特币已与股市脱钩，并指出了可能正在推动当前抛售潮的更具体因素。
- 为何新加坡是亚洲少数几个受益的地区之一 技术敞口、制造业产业群外溢、财政实力和避险资本流入等因素同时为其带来利好。
这一周市场噪音纷繁。但若懂得从何处寻觅，信号依然清晰。立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Thomas Rupf，VP Bank 亚洲区联席主管兼首席投资官
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品
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ABOUT THE PODCAST
Market Focus Weekly distils the week’s key market moves and economic drivers across Singapore and the region. Hosted by Emily Liu, it delivers expert analysis and forward-looking insights every Friday. It is perfect for investors who want an audio briefing on the week’s investment landscape and what could move markets next.