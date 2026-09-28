财务冗杂心理学：我们为何会不断积累不良投资
是时候整理您杂乱的投资组合，发掘真正的策略了。Howie Lim 将与来自凯基证券 (KGI) 和南洋理工大学 (NTU) 的 Bryan Low 探讨应对之策。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
每个人的厨房里可能都有一个塞满了废旧电池、备用钥匙和橡皮筋的抽屉，里面的东西从来不会被扔掉。大多数人的投资组合也是如此：一只听信热门小道消息买入的头寸，一支在晚宴上经人推荐的交易所交易基金 (ETF)，或是一只因几年前某个热门主题见顶后便一蹶不振的股票。值得思考的问题不是里面有什么，而是为什么我们从未清理过它们。
在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《理财之道》(Money Hacks) 中，主持人 Howie Lim 与凯基证券新加坡 (KGI Singapore) 国际财富管理主管兼南洋理工大学 (NTU) 教授 Bryan Low 深入探讨，揭示了那些将投资组合从一项策略变成一堆藏品的心理习惯。
收听看点
- 为何“损失厌恶”心理会让您长期持有不良投资
Bryan Low 解释了为何金融行业天生鼓励买入而非卖出，以及为何实现亏损的痛苦远大于获得收益的快感。
- 每项投资头寸都需要回答的关键问题：它是否仍然有效？
Bryan Low 指出，这个简单的测试足以帮助您理清最混乱的财务状况。
- 为何80%的投资者投资组合中不需要超过10个项目
人们常常将复杂性误认为是专业性。Bryan Low 解释了为何简单原则对大多数人有效，以及在何种情况下才真正需要复杂的投资组合。
- 如何果断清理冗杂投资，避免陷入“分析瘫痪”
从整合相似持仓到以指数为基准评估每一项头寸，Bryan Low 提供了一个实用的决策框架，帮助您决定资产的去留。
清理您的“财务垃圾抽屉”可能是您能采取的最简单的财富增值行动。本期节目将为您揭晓方法。立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Bryan Low，凯基证券新加坡 (KGI Singapore) 国际财富管理主管
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作人：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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