财务冗杂心理学：我们为何会不断积累不良投资

每个人的厨房里可能都有一个塞满了废旧电池、备用钥匙和橡皮筋的抽屉，里面的东西从来不会被扔掉。大多数人的投资组合也是如此：一只听信热门小道消息买入的头寸，一支在晚宴上经人推荐的交易所交易基金 (ETF)，或是一只因几年前某个热门主题见顶后便一蹶不振的股票。值得思考的问题不是里面有什么，而是为什么我们从未清理过它们。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《理财之道》(Money Hacks) 中，主持人 Howie Lim 与凯基证券新加坡 (KGI Singapore) 国际财富管理主管兼南洋理工大学 (NTU) 教授 Bryan Low 深入探讨，揭示了那些将投资组合从一项策略变成一堆藏品的心理习惯。

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为何“损失厌恶”心理会让您长期持有不良投资

Bryan Low 解释了为何金融行业天生鼓励买入而非卖出，以及为何实现亏损的痛苦远大于获得收益的快感。

每项投资头寸都需要回答的关键问题：它是否仍然有效？

Bryan Low 指出，这个简单的测试足以帮助您理清最混乱的财务状况。

为何80%的投资者投资组合中不需要超过10个项目

人们常常将复杂性误认为是专业性。Bryan Low 解释了为何简单原则对大多数人有效，以及在何种情况下才真正需要复杂的投资组合。

如何果断清理冗杂投资，避免陷入“分析瘫痪”

从整合相似持仓到以指数为基准评估每一项头寸，Bryan Low 提供了一个实用的决策框架，帮助您决定资产的去留。

清理您的“财务垃圾抽屉”可能是您能采取的最简单的财富增值行动。本期节目将为您揭晓方法。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Bryan Low，凯基证券新加坡 (KGI Singapore) 国际财富管理主管

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作人：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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