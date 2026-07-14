长寿时代下的退休挑战

如今在新加坡出生的婴儿，男性预期寿命约为84岁，女性则为86岁，但这只是平均值。目前，新加坡有大约1500名百岁或以上的老人，高于2015年的1200人。漫长的退休生活已不再是特殊情况，而是日益普遍的常态。然而，大多数人在财务上对这意味着什么，还远未做好准备。

在本期《商业时报》(The Business Times) 播客系列 WealthBT 节目中，主持人 Genevieve Cua 与 Manulife Investments 新加坡首席执行官 Koh Hui-Jian 展开对话，探讨健全的退休制度应是何样、当前存在哪些差距，以及个人应如何做出改变，以避免“人还在，钱没了”的窘境。

收听要点

为何仅靠公积金（CPF）可能不足以支撑30至40年的退休生活

Koh 解释了该制度的设计初衷与新加坡人如今面临的退休现实之间的结构性错位，其中也包括零工和平台员工所面临日益严峻的挑战——他们直到近期才被纳入公积金体系。

为何78%的新加坡人仍依赖简单储蓄来为退休提供资金

人们所期望的退休生活与他们当前储蓄行为所能实现的现实之间，存在巨大差距。Koh 用具体数据阐明了这一点。

为何过于保守的投资组合与过于激进的一样危险

在30年的时间里，过于保守的投资组合将无法跟上通货膨胀的步伐。Koh 解释了“滑翔路径”（glide path）投资法，并说明了为何一个纯固定收益投资组合与一个混合型投资组合所带来的退休收入，每月可能相差高达1200新元。

为何理财建议应成为基础设施，而不仅仅是产品销售工具

Koh 倡导一种混合模式，即在关键人生节点结合线上数字跟进和线下人工建议，并解释了为何定期的沟通互动能对退休成果产生显著影响。

如果说长寿是一种福气，那么妥善的规划将让这份福气成真。立即收听。

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撰稿与主持：Genevieve Cua (gen@sph.com.sg)

嘉宾：Koh Hui-Jian, Manulife Investments 新加坡首席执行官

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

监制：Genevieve Cua, Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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