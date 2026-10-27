新加坡房托：利率居高不下，如何保持投资吸引力？

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

新加坡的房地产投资信托（REITs）领域明年将迎来25周年，但高利率环境已对价格构成压力，并引发了一个尖锐的问题：REITs还值得投资吗？与此同时，资本正流向人工智能和数字基础设施等领域，使得被动收入型投资相形见绌。

在本期《商业时报》播客系列BT Correspondents的子栏目PropertyBT中，主持人Leslie Yee对话在新加坡上市的Stoneweg European Stapled Trust (SERT) 的管理人公司首席执行官兼执行董事Simon Garing。他们共同探讨了REITs如何才能重新赢得投资者的关注。

收听看点

内部管理与外部管理之争 SERT已提议收购其管理人公司及其发起人的欧洲物流平台，该提议有待新加坡金融管理局（MAS）的批准和股东投票表决。Garing解释了去年支付的2800万欧元费用如何能够转化为回馈给单位持有人的利润。

为何看好新加坡金管局的监管框架 Garing认为，杠杆率限制和信息披露规则有助于REITs进行借贷，并解释了SERT未来四年内没有到期债务的情况。

前瞻性指引的信号作用 SERT已告知投资者，预计今年的股息将与去年大致持平。Garing解释了为何更多信托可能会效仿此举，以及这对于分析师覆盖率较低的中等市值REITs为何至关重要。

为何海外资产组合在新加坡市场同样可行 Garing阐述了投资欧洲的理由，从永久地契资产到健全的合同法，并说明了在新加坡上市的优势。

主动型与被动型REITs的比较 Garing表示，与那些仅靠收取租金的信托相比，通过开发和租赁实现增长的信托更有可能以接近其账面值的价格进行交易。

数据中心及其面临的阻力 Garing解释了SERT认为哪些地方仍有建设空间，以及规划方面的阻力如何影响其发展策略。

本次对话坦诚地探讨了新加坡REITs为保持对收益型投资者的吸引力而必须采取的行动。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

嘉宾：Simon Garing, Stoneweg Europe Stapled Trust (SERT) 首席执行官兼执行董事

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Rachna Raghu & Chai Pei Chieh

本播客由新报业媒体（SPH Media）旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

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