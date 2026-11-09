新加坡股市：每手10股的交易单位对新投资者意味着什么？

投资新加坡蓝筹股的门槛刚刚降低，但要做出正确的投资决策并没有因此变得更容易。新加坡交易所 (SGX) 已将11只股票的交易单位下调至每手10股，因此首次交易所需的现金大幅减少。然而，更难的问题依然存在：买什么、投多少，以及个股投资是否真的适合你。

《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《理财之道》(Money Hacks) 迎来了一位新主持人 Nicole Teo，她将探讨所有与金钱相关的话题，从储蓄、消费到投资。在她的首期节目中，她与新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师 Geoff Howie 进行了对话，探讨了为何这些股票现在的交易单位是10股而非100股，以及更低的投资门槛是否足以吸引初次投资者重返本地股市。

为何值得一听

什么是交易单位及其存在的原因 Howie 表示，设立交易单位的目的从来都不是为了让投资成本尽可能地低。在上市公司平均股价约为20.5分、最小报价单位为1分的情况下，若没有交易单位，股价可能需要上涨超过10%才能实现盈亏平衡。

更小的交易单位，真实的需求 在调整首日，每手10股的交易单位成为星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 股票中交易最频繁的规模。但 Howie 表示，更便捷的入市渠道不代表投资就变得更容易，因为投资者仍需决定买什么以及买多少。

哪些人不适合投资个股 Howie 表示，对于那些没兴趣了解所投资公司的投资者来说，个股投资并不适合他们。多元化的交易所交易基金 (ETF) 和定期投资可能更适合这类投资者。

三大步骤与一个误区 他列出了初次投资者在进行首次购买前应做的准备工作，以及一个需要避免的错误：将低股价与高价值混为一谈。

对于任何正在考虑是否应将新加坡股票纳入其投资组合的人来说，这是非常实用的首期节目。立即收听。

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撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)

嘉宾：Geoff Howie，新加坡交易所 (SGX) 市场策略师

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Nicole Teo & Howie Lim

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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