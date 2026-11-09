新加坡股市：每手10股的交易单位对新投资者意味着什么？
随着新加坡交易所（SGX）调低部分股票的交易单位，使得这些股票的投资门槛降低，现在是开始投资新加坡个股的好时机吗？本文将为您解读这项调整对初次投资者的意义、需要注意的风险，以及如何充满信心地建立投资组合。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
投资新加坡蓝筹股的门槛刚刚降低，但要做出正确的投资决策并没有因此变得更容易。新加坡交易所 (SGX) 已将11只股票的交易单位下调至每手10股，因此首次交易所需的现金大幅减少。然而，更难的问题依然存在：买什么、投多少，以及个股投资是否真的适合你。
《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《理财之道》(Money Hacks) 迎来了一位新主持人 Nicole Teo，她将探讨所有与金钱相关的话题，从储蓄、消费到投资。在她的首期节目中，她与新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师 Geoff Howie 进行了对话，探讨了为何这些股票现在的交易单位是10股而非100股，以及更低的投资门槛是否足以吸引初次投资者重返本地股市。
为何值得一听
- 什么是交易单位及其存在的原因 Howie 表示，设立交易单位的目的从来都不是为了让投资成本尽可能地低。在上市公司平均股价约为20.5分、最小报价单位为1分的情况下，若没有交易单位，股价可能需要上涨超过10%才能实现盈亏平衡。
- 更小的交易单位，真实的需求 在调整首日，每手10股的交易单位成为星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 股票中交易最频繁的规模。但 Howie 表示，更便捷的入市渠道不代表投资就变得更容易，因为投资者仍需决定买什么以及买多少。
- 哪些人不适合投资个股 Howie 表示，对于那些没兴趣了解所投资公司的投资者来说，个股投资并不适合他们。多元化的交易所交易基金 (ETF) 和定期投资可能更适合这类投资者。
- 三大步骤与一个误区 他列出了初次投资者在进行首次购买前应做的准备工作，以及一个需要避免的错误：将低股价与高价值混为一谈。
对于任何正在考虑是否应将新加坡股票纳入其投资组合的人来说，这是非常实用的首期节目。立即收听。
在 bt.sg/podcasts 发现更多节目。有任何反馈？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg。
---
撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)
嘉宾：Geoff Howie，新加坡交易所 (SGX) 市场策略师
剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro
制作：Nicole Teo & Howie Lim
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品
---
关注 BT Money Hacks 播客：
Amazon：bt.sg/mham
Apple Podcasts：bt.sg/oeXe
Spotify：bt.sg/oeGN
YouTube Music：bt.sg/mhyt
请注意：本播客仅供一般信息参考。SPH Media 对因信赖本播客内容或使用第三方产品和服务而造成的任何损失概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。
---
探索更多 BT 播客系列：
BT Correspondents：bt.sg/btcobt
BT Market Focus：bt.sg/btmktfocus
BT Podcasts：bt.sg/pcOM
BT Lens On：bt.sg/btlenson
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.