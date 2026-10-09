新加坡银行股抛售潮：是预期重置，而非基本面恶化

在经历了今年的强劲上涨后，海峡时报指数 (STI) 在两个交易日内下跌超过4.5%，其中大型银行股领跌。对于在这波涨势中获利的投资者而言，问题在于这究竟是短暂的回调，还是市场预期需要重新审视的信号。

在本期《商业时报》(The Business TImes) 播客节目《每周市场焦点》(Market Focus Weekly) 中，主持人 Howie Lim 与新交所 (SGX) 市场策略师 Geoff Howie 探讨了推动此次回调的原因以及潜在的投资机会。美国债券收益率高企、投入成本上涨以及利率前景变化都是本次讨论的重点。

收听理由

为何这更像是一次重置，而非市场崩溃 Geoff Howie 指出，市场需求依然强劲，增长预测也有所上调。他解释了为何此前表现最强劲的股票会在此次回调中跌幅最大。

谁在卖，谁在买 机构投资者在四个交易日内净卖出三家本地银行的股票，总额约4.05亿新元。而散户投资者则净买入了这三家银行约5.6亿新元的股票。Geoff Howie 解释了这些资金流动所反映的仓位调整迹象。

银行业绩中有何看点 净息差固然重要，但非利息收入目前已占总收入的41%，高于三年前的约31%。Geoff Howie 概述了他正在追踪的其他关键指标。

新加坡房地产投资信托基金 (S-Reits) 面临收益率压力 随着美国十年期国债收益率突破5%，收益型股票面临着真正的竞争。Geoff Howie 列出了一些关键指标，用以区分哪些派息是可持续的。

小型股的流动性是否正在改善？ Geoff Howie 回顾了新加坡金融管理局 (MAS) 的股市发展计划。目前，日交易额不低于100万新元的股票数量已从不足80只增至100多只。

如何避免价值陷阱 Geoff Howie 解释了为何把握时机和关注盈利修正至关重要，以及为何每手10股的新交易单位受到散户投资者的欢迎。

本次对话为投资者决定是否逢低买入提供了一个实用的分析框架。欢迎立即收听。

---

撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

嘉宾：Geoff Howie，新交所 (SGX) 市场策略师

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由新报业媒体 (SPH Media) 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

---

每周五敬请关注《每周市场焦点》播客：

频道：bt.sg/btmktfocus

亚马逊播客：bt.sg/mfam

Apple Podcasts：bt.sg/mfap

Spotify：bt.sg/mfsp

YouTube Music：bt.sg/mfyt

网站：bt.sg/mktfocus

请注意：本播客内容仅供一般资讯参考。新报业媒体 (SPH Media) 对因依赖本播客内容或使用第三方产品和服务而造成的任何损失概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。

探索更多《商业时报》播客系列：

《理财万事通》(BT Money Hacks) 请访问：bt.sg/btmoneyhacks

《特派员》(BT Correspondents) 请访问：bt.sg/btcobt

《商业时报》播客 (BT Podcasts) 请访问：bt.sg/pcOM

《焦点》(BT Lens On) 请访问：bt.sg/btlenson