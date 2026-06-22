停止等待“入场时机”：为何微型投资是创造财富的新利器
投资并不复杂。只需10美元即可开始，告别“入场时机”焦虑症。数字银行将金融融入日常生活，提供优先考虑深思熟虑而非冲动决定的工具……
本文由AI辅助翻译
还记得那句老话吗：开始投资的最佳时机是二十年前，其次是今天？大多数人都知道这一点，但大多数人仍未开始。原因很少是钱。而是决策疲劳、专业术语、成千上万种基金选择所带来的巨大压力，以及一种在你开始前需要了解更多的固执想法。
在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 GXS 银行零售业务集团主管 Jenn Ong 探讨了消除这些投资障碍的实际方法，以及数字银行是否最终让投资对普通新加坡人来说真正触手可及。Jenn Ong 对其中的权衡取舍直言不讳、务实坦诚，令人耳目一新。
为何要收听
- 为何“分析瘫痪”是首次投资者的真正敌人，以及 GXS 如何应对
上万只基金不是选择，而是一堵墙。Jenn Ong 解释了根据风险偏好将基金精简至五只，如何彻底改变了入门体验。
- 为何从十美元起投不是噱头，而是通往复利效应的真正起点
时间的复利站在年轻投资者这一边。Jenn Ong 解释了为何首次投资的金额远不如开始投资这一行动本身重要。
- 嵌入式金融对您的日常资金管理究竟意味着什么
过去，办理银行业务是一件需要特意去做的事。Jenn Ong 解释了为何未来的投资将融入您消费、储蓄和转账的各个环节，无需切换应用程序。
- 为何投资平台能打造的最佳功能是“刻意暂停”
速度导致错误。Jenn Ong 阐述了为何“摩擦”是一种功能而非缺陷，尤其是在涉及真金白银时。
从这次对话中可以清楚地看到，投资的最大障碍不是资本，而是惯性。本期节目为您提供了行动的理由。立即收听。
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撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Jenn Ong, GXS 银行零售业务集团主管
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作人：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由 BT Podcasts, The Business Times, SPH Media 出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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