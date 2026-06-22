停止等待“入场时机”：为何微型投资是创造财富的新利器

还记得那句老话吗：开始投资的最佳时机是二十年前，其次是今天？大多数人都知道这一点，但大多数人仍未开始。原因很少是钱。而是决策疲劳、专业术语、成千上万种基金选择所带来的巨大压力，以及一种在你开始前需要了解更多的固执想法。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 GXS 银行零售业务集团主管 Jenn Ong 探讨了消除这些投资障碍的实际方法，以及数字银行是否最终让投资对普通新加坡人来说真正触手可及。Jenn Ong 对其中的权衡取舍直言不讳、务实坦诚，令人耳目一新。

为何要收听

为何“分析瘫痪”是首次投资者的真正敌人，以及 GXS 如何应对

上万只基金不是选择，而是一堵墙。Jenn Ong 解释了根据风险偏好将基金精简至五只，如何彻底改变了入门体验。

为何从十美元起投不是噱头，而是通往复利效应的真正起点

时间的复利站在年轻投资者这一边。Jenn Ong 解释了为何首次投资的金额远不如开始投资这一行动本身重要。

嵌入式金融对您的日常资金管理究竟意味着什么

过去，办理银行业务是一件需要特意去做的事。Jenn Ong 解释了为何未来的投资将融入您消费、储蓄和转账的各个环节，无需切换应用程序。

为何投资平台能打造的最佳功能是“刻意暂停”

速度导致错误。Jenn Ong 阐述了为何“摩擦”是一种功能而非缺陷，尤其是在涉及真金白银时。

从这次对话中可以清楚地看到，投资的最大障碍不是资本，而是惯性。本期节目为您提供了行动的理由。立即收听。

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撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Jenn Ong, GXS 银行零售业务集团主管

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作人：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 BT Podcasts, The Business Times, SPH Media 出品

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