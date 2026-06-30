探讨超高组屋、转售组屋的负担能力及单身人士的住房愿景

60层高的组屋、价格突破173万新元的转售单位、单身人士仍需等待数年才能购买两房式灵活单位。此外，老化的住房存量正悄然面临一场多数人尚未开始思考的政策反思。新加坡的公共住房市场向来是国家的一大成就，但如今正面临一些真正棘手的问题。

在本期《商业时报》播客节目PropertyBT中，主持人 Leslie Yee 与新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授 Sing Tien Foo 展开对话，共同探讨未来十年将影响新加坡组屋市场的各项议题。Sing教授的分析沉稳且以证据为导向，并坦率地指出了问题的复杂性所在。

收听理由

新加坡珍珠山史上最高组屋对城市规划的真正意义。这不仅是一个工程学上的故事。Sing教授解释了其背后的土地集约化逻辑，以及为何建造更高的楼宇是在黄金地段维持公共住房可负担性的方法之一。

200万新元的转售组屋是否即将出现，以及可能需要多长时间。今年已有一套五房式组屋以173万新元的价格售出。Sing教授计算了到2030年房价需要达到何种增幅才能突破200万新元，并解释了他为何不希望这种情况发生。

为何老旧组屋的租赁权递减问题正成为一个紧迫的政策难题。新加坡独立初期建造的组屋楼龄已接近60年。Sing教授解释了未来将面临的经济和功能性挑战，以及为何自愿提早重建计划（VERS）需要周详的考量才能对年长屋主有效。

降低单身人士购买组屋的年龄限制究竟需要什么条件。目前市场需求已十分强劲，而供应却受到限制。Sing教授解释了为何供应状况比年龄顶限本身更为重要。

新加坡的住房故事仍在续写。本次对话涵盖了未来最重要的篇章。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

嘉宾：Professor Sing Tien Foo，新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》BT Podcasts 及 SPH Media 联合出品

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