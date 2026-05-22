战争已持续三月，股市却创历史新高，美联储更在讨论加息

中东战事已持续三个月，布伦特原油价格稳定在100美元以上，而美联储（Federal Reserve）则公开讨论加息而非降息。按照任何传统解读，市场都应该陷入困境。然而，标普500指数却在历史高点附近徘徊，而整个人工智能热潮，虽然显现出选择性的迹象，但远未结束。就连分析师本人也觉得难以置信。

在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目《Market Focus Weekly》中，Howie Lim 与 Interactive Brokers 的高级经济学家 José Torres 进行了一场坦诚的对话，探讨了市场当下的动态、其背后的反逻辑现象，以及真正的压力点正在何处悄然积聚。

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人工智能交易为何尚未结束，但正变得更具选择性 自由现金流和利润率已成为最重要的衡量标准。Torres 解释了哪些公司能够持续增长，哪些则不能，以及区分它们的关键，并阐述了为何 SpaceX 和 OpenAI 的首次公开募股（IPO）渠道仍有能力为市场注入新资金。

霍尔木兹海峡重新开放将对油价产生何种实际影响 Torres 对此给出了具体数字。海峡的持续开放可能使布伦特原油价格从105美元迅速降至85美元，但他也详细解释了为何这仍然是一个难以实现的目标。

为何除住房外，几乎所有类别的通胀都在重新加速 非住房服务、食品、商品以及人工智能驱动的大宗商品需求都在朝着同一方向发展。Torres 毫不讳言美联储的处境及其面临的信誉风险。

为何美元没有真正的挑战者，以及这对黄金意味着什么 “货币贬值”的说法确有其事，但美元的主导地位更为现实。Torres 解释了为何黄金的传统对冲作用正受到实际收益率上升的削弱，以及为何在投资组合中为这种贵金属配置适当的仓位变得越来越困难。

数据非同寻常，矛盾也真实存在；这一切或许正让您头疼不已。这场对话将帮助您理清头绪。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：José Torres, Interactive Brokers 高级经济学家

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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