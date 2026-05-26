谁在购买私人住宅？房地产经纪如何保持竞争力？对话 PropNex 首席执行官 Kelvin Fong

战争、能源危机和疲软的经济前景，似乎都未能阻止新加坡人购买新公寓。今年几个主要的新楼盘在开盘时认购率高达90%或以上，买家不仅抢购小户型单位，还购买了价格远超百万新元的三居室和四居室单位。那么，究竟是什么在推动这股热潮？这种行为理性吗？

在本期《商业时报》的播客节目 PropertyBT 中，主持人 Leslie Yee 对话了新加坡最大房地产经纪公司 PropNex 的首席执行官 Kelvin Fong。Fong 先生对当前私人住宅市场的一切动态了如指掌，并坦诚分享了其中的细节。

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新公寓开盘的实际买家是谁，他们的背景揭示了什么 新加坡人占买家的约88%，而外国人仅占2%。Fong 剖析了不同买家群体的需求驱动因素，并解释了为何这些数据背后隐藏着比新闻头条更为复杂的故事。

大型公寓开盘的幕后究竟发生了什么 市场营销、培训、抽签系统、人工智能选房工具…… Fong 详细介绍了为期仅一个周末的开盘活动背后长达数月的准备工作，并解释了为何经纪公司赚取的佣金比看起来的更来之不易。

为何当前转售市场的性价比悄然超过新楼盘 转售房屋与新楼盘之间高达43%的每平方英尺价格差距是一个值得深思的数字。Fong 解释了哪些人正在利用这一价差，以及原因何在。

人工智能会取代房地产经纪，还是让优秀经纪变得更强大 Fong 坦诚地指出了哪些经纪面临风险，并阐明了成功者与被淘汰者之间的区别。

新加坡对私人产业的需求显示出非凡的韧性。本期节目将为您揭示其中缘由。立即收听。

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撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

嘉宾：Kelvin Fong, PropNex 首席执行官

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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