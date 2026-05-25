安心收益：驾驭高利率时代的信贷市场

预计到2025年底，货币市场资金规模将惊人地达到近12万亿美元。这意味着大量资本正处于观望状态，赚取现金回报，同时投资者在等待市场明朗化，但这可能短期内不会实现。然而，随着债券收益率达到二十年来的最高水平，将至少部分资金重新投入固定收益市场的理由正变得越来越充分。

在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 邀请到了 Robeco 的客户投资组合经理 Erik Keller，以及 Fullerton Fund Management 的客户投资组合经理兼董事总经理 Kylie Soh，共同就当前形势下如何看待债券投资展开了一场务实的对话。

收听理由

为何20年新高的债券收益率会彻底改变风险计算 2022年的固定收益市场抛售潮对许多投资者来说仍记忆犹新，但 Keller 解释了为何如今的初始条件已发生根本性变化，以及这对仍在持币观望的投资者为何至关重要。

为何固定收益的全球化投资是当下最被忽视的机遇 大多数投资者的固定收益投资敞口中，有60%至70%集中在美国市场。Keller 阐述了投资欧洲银行、拉丁美洲公用事业以及那些鲜少成为头条新闻的新兴市场机遇的理由。

什么是“虚幻收益率”，以及为何高收益并非总是表面所见 并非所有高收益债券都具有相同的风险。在一个五年周期内，CCC级债券与BB级债券之间的差异，就如同25%的违约率与不到1%的违约率之间的差别。

为何最“无聊”的信贷资产往往是最好的信贷资产 Soh 的结束语是本期节目中最具实用价值的部分，单凭这一点就值得收听。

如果说固定收益投资重回风口，那么问题就是如何正确地运用它。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Kylie Soh (Fullerton Fund Management 客户投资组合经理兼董事总经理)；Erik Keller (Robeco 客户投资组合经理)

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

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