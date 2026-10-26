体检合格，但结果可能并非您所想的那样
请注意：本播客仅旨在提供一般信息。对于因依赖本播客或使用第三方产品和服务而引起的任何损失，SPH Media概不负责。
请咨询专业顾问以获取独立建议。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Government to bring forward raising of retirement age, give employers more financial support to create flexi-load jobs
If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia
Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status
Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth