The Business Times
business-time-50
SPONSORED

体检合格，但结果可能并非您所想的那样

Claressa Monteiro

Claressa Monteiro

Published Mon, Oct 26, 2026 · 05:00 AM

请注意：本播客仅旨在提供一般信息。对于因依赖本播客或使用第三方产品和服务而引起的任何损失，SPH Media概不负责。

请咨询专业顾问以获取独立建议。

Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

Health and WellnessHealthcareMedicineMedtech/healthtech

Copyright SPH Media. All rights reserved.

Reuse this contentFeedback

TRENDING NOW

These recommendations aim to help more seniors stay employed for longer, while fostering age-friendly, multi-generational workplaces.

Government to bring forward raising of retirement age, give employers more financial support to create flexi-load jobs

German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

The Indonesia Stock Exchange says it has taken concrete steps with the Financial Services Authority to improve market transparency, integrity and quality.

Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status

Some of the fastest growth is being recorded across a cluster of northern industrial provinces closely tied to electronics manufacturing and global supply chains.

Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth

Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
View More