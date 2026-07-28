私人产业业主购买建屋局转售组屋的15个月等待期限制将被解除

政府将解除一项针对私人产业业主的15个月等待期，该等待期适用于购买建屋发展局（HDB）转售组屋。这项市场限制措施于2022年推出，当时公共住屋市场的价格正大幅飙升。

该等待期旨在调控转售组屋市场的需求，以维持组屋的可负担性，特别是对首次购房者而言。

此规定也有例外，年龄在55岁及以上、从私人产业迁往四房式或更小转售组屋、两房式灵活单位或专为年长者设计的社区关爱公寓的业主，可获得豁免。

国家发展部长 Chee Hong Tat 于周二（7月28日）在新加坡经济大会的开幕致辞中宣布了这一举措。

Chee 指出，在多轮降温措施出台后，公共住屋市场的转售组屋价格在过去几个季度已有所放缓。最近，在2026年第二季度，转售价格下跌了0.3%，延续了第一季度0.1%的跌幅，这与2022年高达10.4%的增长率相比，是一个显著的逆转。

Chee 说道：“我们认识到，在15个月等待期的规定下，有真实住房需求的家庭在从私人产业转向购买公共转售组屋的计划中，面临了诸多不便和干扰。”

他补充道：“国家发展部（MND）从一开始就表明，这旨在成为一项临时措施，以帮助调控需求和稳定转售价格。随着市场状况的改善，我们评估认为15个月等待期已达到其目的，并将立即取消。”

随着这项变更生效，所有年龄段的私人产业业主在购买任何大小的非津贴建屋局转售组屋时，将不再需要遵守等待期。