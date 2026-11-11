据传8M Real Estate斥资约5亿新元收购约50间店屋
该资产组合的卖方为与资深房地产投资者Tony Chen有关的实体
- 图中从左边开始的五间位于Tras Street的相邻店屋，是即将易手的约50处房产的一部分。 照片：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在一宗新加坡规模最大的保留店屋资产组合交易中，据悉8M Real Estate已达成协议，以约5亿新元收购约50间店屋。
这些店屋位于达士敦路（Duxton Road）、达士敦山（Duxton Hill）、Tras Street、Craig Road和Neil Road等地，均坐落在丹戎巴葛（Tanjong Pagar）保留区内。
这些房产多数属于99年租赁地契，剩余租期为61或62年。位于Tras Street的店屋，其剩余土地租约约为67年。
市场观察人士指出，这些店屋大多是位于上述地点的成排相邻单位，这与8M在其网站上所阐述的，专注于“场所营造”以及“打造目的地社区和生活服务产业群体验”的策略相符。
正如《商业时报》早前报道，该资产组合据称主要由Hillington International持有。这是一家在英属维尔京群岛注册的公司，间接拥有由资深房地产投资者Tony Chen领导的新加坡注册公司Arcc Holdings。
该资产组合中的店屋由不同的投资者群体分别持有，其中包括Chen本人及其兄弟Robert。
该交易预计将于明年第一季度完成。
据《商业时报》了解，此次出售的店屋总建筑面积约18万平方英尺。对于8M而言，此次收购将大幅提升其现有资产组合的规模。其现有投资组合包括70多处房产，价值超过15亿新元，提供超过34.9万平方英尺的可出租面积。
这些资产主要由保留店屋组成，但也包括Sceneca Square。这是8M于2024年收购的一座单层分层零售商场，毗邻丹那美拉地铁站。
该商场是一个综合用途项目的一部分，该项目还包括拥有268个单位的Sceneca Residence住宅项目。
8M投资组合中的其他现有房产位于恭锡路（Keong Saik Road）、Craig Road、丹戎巴葛路（Tanjong Pagar Road）、Stanley Street、驳船码头（Boat Quay）和惹兰勿刹（Jalan Besar）等地。
这家总部位于新加坡的房地产投资和管理公司成立于2014年，由总部位于香港的Crane Capital全资拥有。Crane Capital的背后支持者是华盛顿州投资委员会（Washington State Investment Board），这是一家主要为公职人员管理退休基金的美国养老基金。
对卖方而言，此次出售店屋被视为其资产剥离策略的一部分。Chen家族的下一代可能对店屋投资和管理业务不感兴趣，而是倾向于将出售所得资金投入其他业务。
Chen委托安永-帕特侬（EY-Parthenon，安永旗下的全球战略咨询部门）负责此次店屋资产组合的出售流程。
该资产组合包括位于达士敦路（Duxton Road）73号至79号的一排七间店屋，毗邻Duxton Reserve酒店。这些店屋的地契为99年，自1988年9月起算，剩余租期近61年。
另一项资产包括位于达士敦路（Duxton Road）97号至100号的四间店屋，紧邻Neil Road。此次交易中还包括位于Neil Road 69号和71号的一对店屋。这两组房产的剩余地契期限均约为61年零八个月。
位于Tras Street 56、58、60、62和64号的一排五间店屋也在该资产组合中。这些店屋的租期为99年，自1995年3月起算，剩余租期约为67年零四个月。
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