永聯物流開發与凯德投资为价值2.6亿新元的智能物流设施举行动土仪式

该位于大士的项目将首次把永聯物流開發的仓库自动化平台引入新加坡

周四（9月24日），各方代表出席位于大士的物流设施 OMEGA 1 Singapore 的动土仪式。 照片来源：永聯物流開發

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】台湾开发商永聯物流開發 (Ally Logistic Property, ALP) 与凯德投资 (CapitaLand Investment, CLI) 于周四（9月24日）为一座位于大士、价值2.6亿新元的物流设施举行动土仪式。此举正值新加坡积极推动“面向未来”的基础设施建设。

这座五层楼高的 OMEGA 1 Singapore 预计将于2028年下半年竣工。它将在一个共享设施中结合仓库空间、全自动化存储和数字系统，使企业无需自行开发和集成独立的系统，即可采用先进技术。

裕廊集团 (JTC) 总裁 Jacqueline Poh 在动土仪式上表示，新加坡必须继续提供“面向未来”的基础设施，以支持物流企业采用新技术和新运营模式。

她提及此前曾参观永聯物流開發 (ALP) 在台湾的 OMEGA 2 智能仓库，并表示，将自动化和数字系统整合到单一设施中的做法，将有助于构建更高效、更具韧性的供应链。

她补充说，OMEGA 1 Singapore 将“为我们的工业企业拓宽物流选择”，特别是对于那些视及时可靠交付为关键的企业而言。

该项目推出的背景是，物流企业正面临土地和劳动力有限的挑战，而客户同时要求更快、更灵活的订单履行服务。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

永聯物流開發 (ALP) 表示，其共享基础设施将使租户能够处理更多货物，并根据需求变化调整运营规模。

该设施位于 19 Gul Lane，邻近大士港、大士关卡和裕廊码头，总楼面面积约7万1000平方米，其中超过5万1000平方米用于物流运营。

一套自动化存储与检索系统将提供超过6万5000个托盘位；租户可使用永聯物流開發 (ALP) 的软件来追踪设施内的库存动向和运营情况。

Poh 表示，在永聯物流開發 (ALP) 确定该地块后，裕廊集团已与项目合作伙伴共同推动开发进程，并指出这项投资反映了永聯物流開發 (ALP) 对新加坡物流业的持续信心。

永聯物流開發 (ALP) 首席执行官兼联合创始人 Charlie Chang 表示，物流基础设施“不能再仅由空间来定义”。该公司在台湾开发了 OMEGA 平台，并在马来西亚和泰国也有运营中或在建的设施。

OMEGA 1 Singapore 是凯德投资 (CLI) 旗下凯德东南亚物流基金的一项资产。凯德投资 (CLI) 东南亚区首席执行官兼全球物流与自助仓储业务负责人 Patricia Goh 表示，租户和机构投资者对技术赋能的物流基础设施的需求正在增长。