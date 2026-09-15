农历七月新楼盘稀缺 8月新私宅销量放缓

SINGAPORE PROPERTY

发展商在此期间售出153个私宅单位，与同样没有新项目推出的6月份销量相似。

计入8月份的数据，发展商在2026年首八个月共售出5038个单位。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】市区重建局（URA）周二（9月15日）发布的数据显示，在传统的“中元节月份”淡季，8月份的新私宅销量跌至153个单位，与去年同期的2142个单位相比，锐减92.9%。

最新的8月份销售数据也比今年7月份售出的731个单位低了约79%。

Huttons Asia首席执行官Mark Yip指出，农历七月期间缺乏新楼盘推出，并表示在同样没有新项目推出的6月份，销量也同样低迷，为156个单位。

今年的农历七月落在8月13日至9月10日之间。在此期间，发展商和购房者因传统禁忌而选择观望。这比2025年（8月23日至9月21日）提早了近两周。

CBRE新加坡与东南亚研究主管Tricia Song指出，尽管如此，计入8月份的数据，发展商在2026年首八个月共售出5038个单位，比2025年同期售出的7669个单位低了约34%。

Song说：“今年的销售势头放缓，是由于新推出的项目减少以及定价较高所致。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

PropNex研究与内容主管Wong Siew Ying预计，随着新项目——位于新荷兰坪（Holland Plain）区的首个项目Amberwood at Holland，以及位于湖畔的Lucerne Grand——的推出，下个月的销量将有所回升。

其他即将推出的项目还包括位于诺维娜（Novena）的The Serra Residences，以及在汤申景（Thomson View）公寓原址上兴建的大型发展项目Thomson Reserve。

Wong说：“我们预计‘固定金额’策略仍将是发展商为即将推出项目定价时的重要考量。”她引述市区重建局的中止转让的申请数据显示，上个月售出的新非有地私宅中，约60.1%的单位价格低于250万新元，略高于7月份的58.5%。

她指出，尽管在地缘政治和贸易不确定性中，新私宅的需求保持得相当不错，但就业状况以及能源价格上涨对通货膨胀和利率的影响，是可能影响买家情绪的因素。

Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak也持谨慎态度。他指出，虽然未来几个月可能有多达12个住宅项目（总计约5200个单位）推出，但他预计发展商在圣诞节前只会推出其中约一半，因为市场可能无法消化如此大的供应量。

他补充说，8月份的数据是过去30个月来最低的单月新私宅销量。

Mak说：“从积极的方面来看，未来几年政府将吸纳更多新移民，并让更多永久居民成为新加坡公民，这将推高住宅房地产的购买和租赁需求。”

若包括执行共管公寓在内，8月份共有116个单位推出市场，售出171个单位。相比之下，2025年同期有2496个单位推出，售出2338个单位。而今年7月份则有889个单位推出，售出758个单位。