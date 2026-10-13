Balestier Regency再次尝试集体出售，要价2.55亿新元
这个拥有72个单位的永久地契地段可重新发展成多达161个单位，惟须获得批准。
- 计入土地增值费和阳台的额外总建筑面积后，有效土地价格约为每平方英尺/容积率1437新元。 照片：SRI CAPITAL MARKET
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] Balestier Regency再次推出集体出售，要价2.55亿新元。这是位于第12区的一处永久地契住宅项目，也是业主第五次尝试出售。
该指导价折合土地价格约为每平方英尺/容积率1473新元，其中包括38万1181新元的土地增值费 (LBC)。
独家营销代理SRI Capital Market表示，在计入土地增值费和阳台的额外总建筑面积后，有效土地价格约为每平方英尺/容积率1437新元。
Balestier Regency于1990年竣工，是一栋10层高的住宅楼，共有72个单位，面积介于1270至1496平方英尺。
根据市区重建局 (URA) 的2025年发展总蓝图，这幅占地6万1931平方英尺的地段被规划为住宅用途，总容积率为2.8。这使得其最大可允许总建筑面积约为17万3407平方英尺。
根据现行规划参数并获得监管部门批准，该地段有潜力重新发展成多达161个住宅单位。
此次是该项目第四次集体出售失败后的最新尝试。业主们在2013年首次寻求出售，但未能获得所需的80%业主同意。2018年，该项目以2.18亿新元的价格推出市场，但未找到买家。2022年的第三次尝试再次未能达到80%的同意门槛。今年5月，该项目以相同的2.55亿新元指导价重新推出。
SRI Capital Market管理合伙人Low Choon Sin表示，该地段可能吸引寻求补充土地库存的发展商。
他说：“鉴于市区边缘市场可供选择的大型永久地契重建地段有限，我们认为，对于着眼于市场中长期前景的发展商而言，Balestier Regency仍然是一个值得考虑的收购机会。”
Balestier Regency坐落于马里士他路旁，靠近邵氏大厦 (Shaw Plaza)、中山广场 (Zhongshan Mall) 和黄埔巴刹与熟食中心 (Whampoa Market & Food Centre)。它也邻近诺维娜区，该区拥有诺维娜健康城 (HealthCity Novena)、Velocity@Novena Square和Square 2。
罗尼路私宅推出市场求售
另一方面，位于罗尼路 (Lornie Road) 的一处占地5万1700平方英尺的永久地契住宅地段已通过公开招标的方式推出市场，指导价为8300万新元。
独家营销代理Knight Frank Singapore表示，这幅位于第11区罗尼路8号的地段，在获得相关当局批准后，可重新发展为独立式或半独立式洋房，或聚落式排屋。它也可能吸引希望保留该物业作为家族庄园的私人买家。
按土地面积计算，该指导价相当于每平方英尺约1605新元。
卖方是CGH集团创始人、已故的Chng Gim Huat的家族。今年早些时候，他们以2.73亿新元的价格出售了位于丹戎巴葛的胡姬酒店 (Orchid Hotel)，该交易同样由Knight Frank促成。
该咨询公司的资本市场临时主管Melvin Chay表示，发展商通常关注开发可行性和终端买家需求，而私人买家则更注重地点、隐私和长期持有。
Balestier Regency和罗尼路8号的招标截止日期均为11月12日。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Companies still in search of AI use cases with worthwhile ROI, says Broadcom’s CEO
Malaysian king buys stake in Singapore-listed mining firm expanding into rare earths
Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing
Singapore’s wealth management success should extend to everyday families