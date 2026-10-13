Balestier Regency再次尝试集体出售，要价2.55亿新元

这个拥有72个单位的永久地契地段可重新发展成多达161个单位，惟须获得批准。

计入土地增值费和阳台的额外总建筑面积后，有效土地价格约为每平方英尺/容积率1437新元。 照片：SRI CAPITAL MARKET

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[新加坡] Balestier Regency再次推出集体出售，要价2.55亿新元。这是位于第12区的一处永久地契住宅项目，也是业主第五次尝试出售。

该指导价折合土地价格约为每平方英尺/容积率1473新元，其中包括38万1181新元的土地增值费 (LBC)。

独家营销代理SRI Capital Market表示，在计入土地增值费和阳台的额外总建筑面积后，有效土地价格约为每平方英尺/容积率1437新元。

Balestier Regency于1990年竣工，是一栋10层高的住宅楼，共有72个单位，面积介于1270至1496平方英尺。

根据市区重建局 (URA) 的2025年发展总蓝图，这幅占地6万1931平方英尺的地段被规划为住宅用途，总容积率为2.8。这使得其最大可允许总建筑面积约为17万3407平方英尺。

根据现行规划参数并获得监管部门批准，该地段有潜力重新发展成多达161个住宅单位。

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此次是该项目第四次集体出售失败后的最新尝试。业主们在2013年首次寻求出售，但未能获得所需的80%业主同意。2018年，该项目以2.18亿新元的价格推出市场，但未找到买家。2022年的第三次尝试再次未能达到80%的同意门槛。今年5月，该项目以相同的2.55亿新元指导价重新推出。

SRI Capital Market管理合伙人Low Choon Sin表示，该地段可能吸引寻求补充土地库存的发展商。

他说：“鉴于市区边缘市场可供选择的大型永久地契重建地段有限，我们认为，对于着眼于市场中长期前景的发展商而言，Balestier Regency仍然是一个值得考虑的收购机会。”

Balestier Regency坐落于马里士他路旁，靠近邵氏大厦 (Shaw Plaza)、中山广场 (Zhongshan Mall) 和黄埔巴刹与熟食中心 (Whampoa Market & Food Centre)。它也邻近诺维娜区，该区拥有诺维娜健康城 (HealthCity Novena)、Velocity@Novena Square和Square 2。

罗尼路私宅推出市场求售

另一方面，位于罗尼路 (Lornie Road) 的一处占地5万1700平方英尺的永久地契住宅地段已通过公开招标的方式推出市场，指导价为8300万新元。

独家营销代理Knight Frank Singapore表示，这幅位于第11区罗尼路8号的地段，在获得相关当局批准后，可重新发展为独立式或半独立式洋房，或聚落式排屋。它也可能吸引希望保留该物业作为家族庄园的私人买家。

按土地面积计算，该指导价相当于每平方英尺约1605新元。

卖方是CGH集团创始人、已故的Chng Gim Huat的家族。今年早些时候，他们以2.73亿新元的价格出售了位于丹戎巴葛的胡姬酒店 (Orchid Hotel)，该交易同样由Knight Frank促成。

该咨询公司的资本市场临时主管Melvin Chay表示，发展商通常关注开发可行性和终端买家需求，而私人买家则更注重地点、隐私和长期持有。

Balestier Regency和罗尼路8号的招标截止日期均为11月12日。