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交付“缺陷丛生”项目的开发商或被禁止参与土地出售和推出新盘

这些措施旨在加强对购房者的保护，并遏制“严重的违规开发商行为”。

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Fri, May 22, 2026 · 11:34 AM
    • 当局表示，新措施不会影响大多数向购房者交付了“优质私人住宅项目”的开发商。
    • 当局表示，新措施不会影响大多数向购房者交付了“优质私人住宅项目”的开发商。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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    【新加坡】交付“缺陷丛生”住宅项目或犯下严重安全违规行为的开发商，未来可能被禁止参与住宅用地招标或销售新房，禁令最长可达五年。

    国家发展部、市区重建局（URA）和建设局于周五（5月22日）发布联合通知表示，推出这些更严厉的措施是为了给购房者提供更大的保护，并遏制“严重的违规开发商行为”。

    根据新的《土地出售禁令框架》（Land Sales Disqualification Framework），如果开发商交付的项目存在影响安全的严重违规行为，或屡次交付有重大缺陷的项目，可能会被取消参与所有含住宅部分的国有土地招标资格，禁令最长可达五年。

    这包括通过与其他开发商成立合资企业的方式参与。

    另外，一项新的《销售暂停框架》（Sales Suspension Framework）允许当局将违规开发商列入销售暂停名单，期限最长为五年。在此期间，当局还可能对其未来未推出的项目施加禁售许可条件。

    这些措施在与行业利益相关者协商并审查现有政策后，于周五起生效。

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    当局表示，新措施不会影响大多数向购房者交付了“优质私人住宅项目”的开发商。

    他们补充说，现有的保障措施在维持建筑质量标准方面“基本上是有效的”。

    这些措施包括对所有政府土地出售地块进行更全面的工艺质量检查，以及对有不良建筑质量记录的开发商所建的所有住宅加强施工检查。

    违规开发商的建筑质量评估体系（Construction Quality Assessment System）得分和销售暂停处分也将被公之于众。

    尽管如此，当局指出，“在加强遏制严重违规开发商行为方面仍有空间”。

    新框架不仅适用于违规开发商，也适用于相关方，包括对开发商商业决策进行监督和控制的董事及主要股东。

    在决定是否施加处罚时，当局将考虑多种因素，例如缺陷和违规行为的数量及严重性、纠正所需时间、对购房者安全和宜居性的影响，以及任何加重或减轻处罚的情节。

    重大缺陷包括在向开发商发出充分通知后，未能及时修复的开裂、缺口或破损的窗玻璃、淋浴屏、镜子和瓷砖。

    与此同时，严重违规行为的例子包括导致重大损失或事故的墙体倒塌、严重火灾隐患或洪水。

    政府表示，在施加处罚前，被举报工程质量低劣的开发商及相关方将首先收到警告，并有机会做出陈述或进行整改。

    市区重建局（URA）也将在其网站上公布一份被取消资格和/或暂停销售的开发商及个人名单。

    新加坡房地产发展商公会（Redas）对新措施表示欢迎，称这将有助于保护消费者信心和“行业的长期诚信”。该公会表示：“新（框架）发出了一个明确的信号，即严重或屡教不改的违规行为将不被容忍。”

    Redas指出，其成员中并未出现此类违规情况，并将研究对任何被取消资格或暂停销售的成员采取“适当行动”。

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