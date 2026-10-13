美世界广场推出集体出售，售价1.65亿新元
ETC表示，该综合用途发展地段“具备重新发展和资产增值潜力”。
- 八层楼高的美世界广场位于武吉知马，占地2万4817平方英尺，毗邻美世界地铁站。 插图：ETC，由人工智能生成
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】房地产咨询公司ETC周二（10月13日）表示，综合用途项目美世界广场正以1.65亿新元的价格出售，即总建筑面积每平方英尺2231新元。
这座八层楼高的建筑占地2万4817平方英尺，其首三层为商铺，楼上为住宅单位，四楼则设有一个露天平台。
这幅拥有999年租赁地契的发展地段被规划为商业和住宅综合用途，根据市区重建局2025年发展总蓝图，其总容积率为3.0。
ETC表示，该项目已获得初步批准，可在其住宅部分发展服务式公寓。若以每个单位最小面积35平方米计算，预计可提供约108个单位。
ETC投资咨询部主管 Swee Shou Fern 表示：“除了传统的重新发展方案，买家也可以考虑对现有建筑进行资产增值。”
“该项目邻近多所教育机构，这提升了其在酒店、服务式公寓、共享居住空间以及其他面向学术界的住宿概念方面的发展潜力。”
作为独家营销代理，ETC将通过公开招标的方式进行销售，招标截止日期为11月19日下午3点。
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