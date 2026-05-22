凯德集团科学园Geneo项目入驻率超八成，租金符合预期
该开发项目包含三个物业，总建筑面积约180,600平方米。
- Geneo项目中约8万平方米的空间是为生物医药研发、灵活配置的实验室和甲级商业园办公空间而专门建造的基础设施。 图片来源：商业时报资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】凯德集团表示，其在新加坡科学园 (SSP) 耗资14亿新元打造的Geneo商业园及生命科学开发项目，入驻率已超过80%，所达成的租金水平也符合预期。
凯德地产 (CapitaLand Development, 简称CLD) 首席执行官Jonathan Yap告诉《商业时报》，租赁需求“至今表现良好，租户涵盖了生命科学和科技领域的大小型企业”。
Geneo项目由新加坡科学园的总开发商兼园区运营商CLD与凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust, 简称Clar) 共同拥有。该项目计划于2023年公布，并于本周五（5月22日）正式开幕。
该项目群整合了科学园通道1号、5号和7号这三个大型物业，总建筑面积约180,600平方米。其中约8万平方米的空间是为生物医药研发、灵活配置的实验室以及甲级商业园办公空间而专门建造的基础设施。
租户包括新加坡科技研究局 (新科研) (Agency for Science, Technology and Research, A*STAR)、生物制药研究所Chugai Pharmabody Research以及实验室运营商NSG Bio。
瑞士巧克力制造商Barry Callebaut和德国消费品与工业公司Henkel也已入驻。
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Yap并未透露具体租金价格，但他表示，所达成的租金水平符合CLD的预期。
Geneo是新加坡科学园更广泛振兴计划的一部分。在该计划下，CLD正在一块从商业园改划为住宅用途的地块上，兴建一个拥有343个单位的新公寓项目Lyndenwoods。
CLD此前曾表示，整个区域的规划大约是75%为商业园，约20%为住宅，其余为商业零售。
Lyndenwoods在2025年7月开盘时，以平均每平方英尺2450新元的价格售出了其343个单位中的94%。根据截至周四提交的中止转让的申请数据，该项目此后已售出所有单位，仅剩一套，中位价为每平方英尺2465新元。
新加坡科学园内还设有一家拥有250间客房的服务式公寓，位于科学园通道7号，由凯德集团旗下的Citadines品牌运营；更多住宅项目正在筹备中。
商业园市场
Yap表示，商业园市场依然健康，但他也指出，该领域已出现分化。
他说道：“新加坡的商业园已经存在了40多年。市场的进展不可避免地会出现不均衡。因此，我们在看到新建设的同时，也看到了许多重建项目。”
“经过重建的建筑入驻率非常高，而一些较旧的建筑则需要翻新。”
凯德集团一直在为其在全岛范围内的10处商业园和科学园物业推广高达50%的租金补贴激励措施，其中包括国际商业园31号 (31 International Business Park)。
该集团在广告中表示，此计划旨在帮助企业以“更大的灵活性”实现增长，无论是扩展其总部、研发业务还是后台职能。
根据Clar的2025财年年度报告，截至12月底，国际商业园31号录得总收入880万新元，入驻率为36.8%。
当被问及这些激励措施时，Yap表示：“有些建筑需要得到关注，对于这些物业，我们需要给租户一个入驻的理由。就像任何其他业务一样，在某些情况下你需要提供激励措施来吸引租户。”
裕廊集团 (JTC Corporation) 的数据显示，2026年第一季度，全岛商业园的入驻率环比下降0.4个百分点至76.7%。
这一下降与多用户和单用户工厂领域的增长同时发生，反映出在整体稳定的市场中存在“局部疲软”。
尽管如此，Yap表示，鉴于新加坡治理良好的环境、受教育程度相对较高的劳动力以及吸引商业投资的能力，尽管存在宏观不确定性，其商业园领域仍然具有现实意义。
在谈到其他商业园资产的振兴计划时，他表示，当升级改造工程不再足以满足当前期望时，凯德集团会考虑进行重建。
他补充说，根据其积极的投资组合管理策略，集团对出售资产持开放态度，无论是出售给旗下的大型私募基金，还是在公开市场上出售。
他观察到，买家对商业园资产的需求正在回升，本地投资者和外国基金均对此表示出兴趣。
2025年，Clar以2.45亿新元收购了科学园通道5号。最近，它又与一家全球主权财富基金合作，以2.45亿新元的价格收购了位于科学园通道2号的保费商业空间物业Ascent的50%股权。
Yap补充说，新加坡持续吸引着两类投资者：一类是寻求从高入驻率资产中获得稳定收入来源的投资者，另一类则是寻求通过小型翻新和开发工程等方式实现增值的投资者。
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