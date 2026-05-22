凯德集团科学园Geneo项目入驻率超八成，租金符合预期

该开发项目包含三个物业，总建筑面积约180,600平方米。

Geneo项目中约8万平方米的空间是为生物医药研发、灵活配置的实验室和甲级商业园办公空间而专门建造的基础设施。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】凯德集团表示，其在新加坡科学园 (SSP) 耗资14亿新元打造的Geneo商业园及生命科学开发项目，入驻率已超过80%，所达成的租金水平也符合预期。

凯德地产 (CapitaLand Development, 简称CLD) 首席执行官Jonathan Yap告诉《商业时报》，租赁需求“至今表现良好，租户涵盖了生命科学和科技领域的大小型企业”。

Geneo项目由新加坡科学园的总开发商兼园区运营商CLD与凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust, 简称Clar) 共同拥有。该项目计划于2023年公布，并于本周五（5月22日）正式开幕。

该项目群整合了科学园通道1号、5号和7号这三个大型物业，总建筑面积约180,600平方米。其中约8万平方米的空间是为生物医药研发、灵活配置的实验室以及甲级商业园办公空间而专门建造的基础设施。

租户包括新加坡科技研究局 (新科研) (Agency for Science, Technology and Research, A*STAR)、生物制药研究所Chugai Pharmabody Research以及实验室运营商NSG Bio。

瑞士巧克力制造商Barry Callebaut和德国消费品与工业公司Henkel也已入驻。

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Yap并未透露具体租金价格，但他表示，所达成的租金水平符合CLD的预期。

Geneo是新加坡科学园更广泛振兴计划的一部分。在该计划下，CLD正在一块从商业园改划为住宅用途的地块上，兴建一个拥有343个单位的新公寓项目Lyndenwoods。

CLD此前曾表示，整个区域的规划大约是75%为商业园，约20%为住宅，其余为商业零售。

Lyndenwoods在2025年7月开盘时，以平均每平方英尺2450新元的价格售出了其343个单位中的94%。根据截至周四提交的中止转让的申请数据，该项目此后已售出所有单位，仅剩一套，中位价为每平方英尺2465新元。

新加坡科学园内还设有一家拥有250间客房的服务式公寓，位于科学园通道7号，由凯德集团旗下的Citadines品牌运营；更多住宅项目正在筹备中。

商业园市场

Yap表示，商业园市场依然健康，但他也指出，该领域已出现分化。

他说道：“新加坡的商业园已经存在了40多年。市场的进展不可避免地会出现不均衡。因此，我们在看到新建设的同时，也看到了许多重建项目。”

“经过重建的建筑入驻率非常高，而一些较旧的建筑则需要翻新。”

凯德集团一直在为其在全岛范围内的10处商业园和科学园物业推广高达50%的租金补贴激励措施，其中包括国际商业园31号 (31 International Business Park)。

该集团在广告中表示，此计划旨在帮助企业以“更大的灵活性”实现增长，无论是扩展其总部、研发业务还是后台职能。

根据Clar的2025财年年度报告，截至12月底，国际商业园31号录得总收入880万新元，入驻率为36.8%。

当被问及这些激励措施时，Yap表示：“有些建筑需要得到关注，对于这些物业，我们需要给租户一个入驻的理由。就像任何其他业务一样，在某些情况下你需要提供激励措施来吸引租户。”

凯德地产首席执行官Jonathan Yap表示，新加坡持续吸引那些寻求从高入驻率资产中获得稳定收入来源的投资者。 图片来源：商业时报资料图

裕廊集团 (JTC Corporation) 的数据显示，2026年第一季度，全岛商业园的入驻率环比下降0.4个百分点至76.7%。

这一下降与多用户和单用户工厂领域的增长同时发生，反映出在整体稳定的市场中存在“局部疲软”。

尽管如此，Yap表示，鉴于新加坡治理良好的环境、受教育程度相对较高的劳动力以及吸引商业投资的能力，尽管存在宏观不确定性，其商业园领域仍然具有现实意义。

在谈到其他商业园资产的振兴计划时，他表示，当升级改造工程不再足以满足当前期望时，凯德集团会考虑进行重建。

他补充说，根据其积极的投资组合管理策略，集团对出售资产持开放态度，无论是出售给旗下的大型私募基金，还是在公开市场上出售。

他观察到，买家对商业园资产的需求正在回升，本地投资者和外国基金均对此表示出兴趣。

2025年，Clar以2.45亿新元收购了科学园通道5号。最近，它又与一家全球主权财富基金合作，以2.45亿新元的价格收购了位于科学园通道2号的保费商业空间物业Ascent的50%股权。

Yap补充说，新加坡持续吸引着两类投资者：一类是寻求从高入驻率资产中获得稳定收入来源的投资者，另一类则是寻求通过小型翻新和开发工程等方式实现增值的投资者。