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从2024年未成功招标的裕廊湖区总发展商地段分拆出的Town Hall Link地块，共收到两份竞标书

Town Hall Link的这幅白色地段可发展的最高总建筑楼面略超200万平方英尺。 制图：TEOH YI CHIE，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一幅位于裕廊湖区（JLD）的综合用途地段在周二（11月17日）的政府招标中吸引了两份标书。政府正计划在该地区打造一个大型商业区。

最高出价为18.2亿新元，来自一个由凯德地产 (CapitaLand Development)、远东机构 (Far East Organization) 和新海逸集团 (Sing Holdings) 组成的财团。该价格折合容积率每平方英尺910.25新元。

这比唯一的另一份标书高出近39%。该标书由森联置地 (Sim Lian Land) 和森联发展 (Sim Lian Development) 联合提交，出价13.1亿新元，折合容积率每平方英尺655.33新元，可视为一次“抄底”尝试。

这幅位于Town Hall Link、占地3.72公顷（即40万零715平方英尺）的地段被划为“白色”地段，可发展的最高总建筑楼面（GFA）略超200万平方英尺。其中将包括至少43万零556平方英尺的办公空间、最多1200个私人住宅单位，以及约47万3612平方英尺用于零售、服务式公寓、酒店、休闲和社区空间等辅助用途。

《商业时报》调查的分析师此前预测，该地段的竞标价将在容积率每平方英尺900至1400新元之间，而最高出价正处于该预测区间的低端。他们曾预计该地段最多会吸引四份标书。

分析师们陈述了政府应授予该地段的理由，引述的因素包括这项重大投资。

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莱坊新加坡 (Knight Frank Singapore) 研究部主管Leonard Tay表示：“在考虑是否授予Town Hall Link地段时，政府可以考虑到其自身将商业活动去中心化、通过向裕廊东等外围地区分散来缓解中央商业区（CBD）员工拥堵问题的决心。”

他补充说，另一个应考虑的因素是“吸引办公室租户从中央区迁往岛屿西部所需的租金折扣”。

博纳产业 (PropNex) 研究与内容主管Wong Siew Ying发表了她的看法：“以容积率每平方英尺910新元的价格来看，我们认为对于中央区外一个如此规模的地块，这是一个审慎的出价。”

提交最高标价的财团表示：“如果中标，该地段将为我们提供一个与政府合作，共同推动裕廊湖区下一阶段发展的战略机遇。”

“它的规模、综合用途潜能，以及与裕廊东地铁站转换站和未来的跨岛线（CRL）车站的直接连通性，都与我们在开发大型综合城市项目方面的专业知识非常契合。”

该财团的所有三名成员将共同参与地段上拟建项目的住宅和办公部分的开发。然而，只有凯德地产和远东机构会参与零售部分的开发。

Town Hall Link地段是从早前招标的一个占地6.5公顷（近70万平方英尺）的总发展商地段中分拆出来的第一块土地。原本地段计划在10到15年内分阶段开发，最高总建筑楼面为393万平方英尺。其中至少包括157万平方英尺的办公空间、最多1700个私人住宅，以及近80万平方英尺用于零售和餐饮等其他用途的空间。

该总发展商地段旨在推动裕廊湖区作为新加坡市中心以外最大的综合用途商业区的下一阶段发展。

该招标于2023年6月启动，并于2024年3月截止，仅收到一份标书，来自一个由凯德地产、城市发展 (City Developments Ltd, CDL)、星狮地产 (Frasers Property)、Mitsubishi Estate和Mitsui Fudosan (Asia) 组成的五方财团。

2024年9月，市区重建局（URA）宣布，由于所入围的概念方案及其约640新元的容积率每平方英尺投标价被评估为“过低”，因此决定不授予该招标。

该总发展商地段随后被列入备售名单。备售名单上的地段只有在收到符合最低可接受出价的意向书后才会触发销售。之后，政府决定将这幅巨大的白色地段分成三小块出售，首先推出的是Town Hall Link地段。它最初被列入2026年上半年备售名单，之后被移至2026年下半年正选名单。

当这幅分拆地块的招标于7月启动时，市区重建局强调，裕廊湖区是新加坡去中心化战略的关键支柱。

住宅部分是主要吸引力

Town Hall Link地段旨在启动裕廊湖区下一阶段的发展，重点将放在占地120公顷的新裕廊湖中心区，并支持中期的住房和办公空间需求增长。

政府已在关键基础设施上投入巨资，以推动裕廊湖区的转型，包括翻新后的裕廊湖花园以及增设两条新的地铁线：裕廊区域线（JRL）和跨岛线（CRL）。

裕廊区域线上的JE5站将设在裕廊东地铁站，该站目前是东西线和南北线的转换站。同属裕廊区域线的JE6站将服务于国际商业园。这两个车站计划于2028年启用。

Town Hall Link地段也将与跨岛线上的CR19地铁站近在咫尺；该站计划于2032年开通。

为了降低开发复杂性并使Town Hall Link地段对发展商更具吸引力，政府正在承担更大份额的周边基础设施和土地准备工作，包括通往地铁站的人行连道。

房地产资深人士Desmond Sim表示：“市场对裕廊湖区的信心，甚至可以说是确定性，已经建立起来。总体规划和基础设施投资将是最好的证明。”

这幅综合用途的Town Hall Link地段是从之前为总发展商招标的大片区域中分拆出的第一块土地。 图片来源：海峡时报

高纬环球 (Cushman & Wakefield, C&W) 新加坡及东南亚研究主管Wong Xian Yang表示，鉴于J’den和Lucerne Grand等靠近地铁站的楼盘销售强劲，Town Hall Link地段的住宅部分是吸引发展商的关键。

2023年11月，凯德地产的J’den项目在开盘当天售出其368个单位中的88%，平均售价为每平方英尺2451新元。

上个月，城市发展在Lucerne Grand项目开盘的周末售出了570个单位中的350个（即61%），平均售价为每平方英尺2480新元。该项目毗邻湖畔地铁站，位于裕廊湖区边界之外。

Mogul.sg的首席研究官Nicholas Mak表示，“尽管Town Hall Link地段上包含1200个单位的超大住宅项目，对一些发展商来说，在销售时效上可能具有挑战性”，但有几个因素可能会对发展商有利。

首先，综合用途项目中的住房需求一直很强劲。

此外，该开发项目靠近裕廊东地铁转换站和区域中心，并且该地铁站附近的私人住房存在积压的需求。

博纳产业的Wong表示：“对于有学龄儿童的家庭来说，一个重要的考虑因素可能是Town Hall Link地段靠近多所学校，如辅华小学、裕华小学和裕峰中学。”

合登亚洲 (Huttons Asia) 首席执行官Mark Yip指出，Town Hall Link地段将拥有至少21万5278平方英尺总建筑楼面的零售空间。

他补充说：“除了Westgate、Jem和IMM大厦现有的购物中心外，这将为附近的居民和上班族提供更多的购物和餐饮选择。凯德地产目前在建的J’den项目也将设有零售/餐饮空间。”

办公空间引担忧

然而，关于该地段的一个主要担忧是，是否有足够的需求来消化Town Hall Link地段规定的最低43万零556平方英尺办公总建筑楼面。

正如莱坊的Tay所说：“作为留住员工的策略，大多数办公室租户更愿意选择位于中央商业区或城市边缘地区，如巴耶利峇、纬壹科技城或诺维娜。”

高纬环球的Wong对此表示赞同，并补充说：“裕廊东附近的商业园开发项目，在一定程度上（对符合资格的用户而言），以更低的租金提供了具有竞争力的办公空间选择；这可能会限制对Town Hall Link地段办公空间的需求。”

他估计，目前裕廊东地区A级办公空间的月租金可达到每平方英尺7至8新元，远高于该地区较新商业园每平方英尺4至5新元的租金水平。

高力国际 (Colliers) 新加坡研究主管Catherine He表示：“在混合办公趋势和宏观经济不确定性的背景下，郊区办公需求仍然不明朗，这使得办公部分比纯住宅地块更难预先承诺或快速变现。”

莱坊的Tay指出，办公室租户目前不愿为郊区地点支付每月超过每平方英尺7.50新元的租金，即使是拥有顶级设施的现代化办公楼也是如此。

他总结道：“在预期利率将上升的环境中，18亿新元的高额地价，加上最长七年的项目完成期限，需要巨大的资本支出，并可能成为一个融资负担。”

从更积极的角度来看，ERA新加坡首席执行官Marcus Chu指出，Town Hall Link地段靠近裕廊湖和裕廊湖花园，为未来的居民和上班族提供了一个绿色的休憩之所。